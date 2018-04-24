民進黨彰化縣首波提名 爆家變

彰化縣第1選區競爭激烈，盡管參選女將眾多，實力都很堅強，民進黨保留1名女性提名，還是黨內相爭，23日召開臨時執委會，確定提名劉玲惠（前排右）。（吳敏菁攝）

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中國時報
／彰化報導
李寶銀（左二）決定走自己的路，以「賴岸璋ㄟ牽手」不參加黨內民調，自行參選。（吳敏菁攝）

民進黨彰化縣黨部23日召開臨時執委會，確定黨部主委、全國黨代表、鄉鎮市長和各選區議員提名的名單。縣議員第1選區女性名額確定提名劉玲惠，賴岸璋的妻子李寶銀爆出走，決定脫黨參選；家變是否衝擊民進黨彰化市長的選戰，後續值得觀察。

是否衝擊選戰 值得觀察

年底5合1大選，除縣長藍、綠競爭激烈外！彰化、員林市長也是一級戰區，具有指標意義。民進黨內爭彰化市長提名激烈採計電話民調，林世賢勝賴岸璋確定得到提名。

連任4屆議員的賴岸璋為登記參選市長，放棄參選議員；太太李寶銀爭取第1選區議員女性提名，當過執委的藥劑師劉玲惠也不放棄，形成「兩個女人的戰爭」。黨部決議25、26日進行民調，但李寶銀不願決定走自己的路。

彰化縣民進黨執行長黃耀成說，經3次協調李寶銀不參加民調，只好提名劉玲惠；儘管提名不等於「保障當選」，但李寶銀看板「賴岸璋ㄟ牽手」卻耐人尋味。

國民黨參選人陸續推出

民進黨苦於和美鎮長無人披戰袍，本要提名議員第1選區民調失利的黃建閎；但黃不願做「犧牲打」，決定脫黨參選第1選區議員。

民進黨提名大抵確定，鄉鎮市長提名只差和美鎮、線西鄉、伸港鄉、二林鎮、二水鄉、大村鄉、永靖鄉、田尾鄉等；縣議員只差第9選區1位平地原住民和第6選區1名女性名額和第7選區1人。

國民黨彰化縣黨部除和美鎮、線西鄉、伸港鄉、員林市和大村鄉和田尾鄉等鄉鎮市長已確定；其餘配合中央作業5月陸續公布。

(中國時報)

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