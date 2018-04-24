嘉縣市再度停辦國中小教甄

今年因龍年寶寶，嘉義縣預估國小新生數將增加近500人，但少子化效應持續，教育處連11年停辦國小教師甄試。（呂妍庭攝）

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中國時報
／嘉義報導
嘉義市梅山鄉太平國小目前全校教師編制13人，其中11名是代理老師。（呂妍庭翻攝）

今年的小一新生為龍年出生，嘉義縣預估國小新生將較去年增加近500人，嘉義市也可望增加300人左右，鑑於少子化效應持續，為控管教師員額，嘉義縣已連續11年停辦國小教師甄試，嘉義市也第4年停辦教甄，兩縣市教育處皆強調，因應少子化，停辦正式教師甄試已成必要手段，缺額部分再透過代理老師來補足。

新生增加仍不增班

目前嘉縣各國中小剛進入新生登記階段，據縣府教育處調閱戶政系統資料顯示，符合107學年度入學新生年齡，且在籍縣民約3400多人，較去年2900餘人增加近500人，雖然人數增加，但分散至各校，比例並不明顯。

嘉縣教育處副處長李美華說，嘉縣國小編班雖以29人為上限，實際中大型學校多半維持在20多人，甚至10幾人水準，小校則多半為個位數，在增班機率低，且明年又回復常態出生率曲線下，教育處才決議今年繼續停辦國中小教甄。

嘉市教育處長余坤龍也說，嘉市小一新生雖增加300多人，打散到各校對增加班級數沒有幫助，且明年又回歸少子化老問題，加上現有師資留在教育界的時間拉長，如評估錯誤開徵晉用，屆時將出現超額教師無處去後果，諸多考量下，教育處寧可停辦教師甄試，缺額再透過代理或代課方式招聘。

教育界難有新血加入

李美華推估，這波少子化浪潮大概要到2021年才會達到一個平衡，評估接下來嘉縣國中減班情況會比國小明顯，除和少子化有關，主要是學生升上國中後，家長可能讓孩子進入嘉義市公私立中學就讀，間接產生一波學生移動潮。

(中國時報)

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