知本溼地生態豐 學者籲環評

知本溼地是環頸雉重要棲息地，分布密度相當高（左）。台東大學生命科學系師生在知本溼地進行環頸雉分布調查（右，莊哲權攝）。

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中國時報
／台東報導

台東縣政府要在知本溼地設置太陽能光電區，台東大學生命科學系教授彭仁君23日帶領學子踏查，發現多處環頸雉窩巢，為環頸雉敏感棲地，另外還有瀕危的台東火刺木及「灰葉蕕」等珍貴植物，不宜貿然開發，應先做好生態調查及環境影響評估，並提出保育對策。

目前正值環頸雉的繁殖季，而知本溼地則是環頸雉重要棲息地，台東大學生命科學系師生70多人近日在知本溼地進行地毯式密集調查，發現在不到10公尺範圍內，就有2個環頸雉的蛋窩，平均約20平方公尺內就有12處環頸雉棲地，密度相當驚人，教授彭仁君說，這麼敏感的地方，完全沒有生態調查，也沒有提出保育對策，實在是匪夷所思。

發現環頸雉、台東火刺木

彭仁君說，知本溼地除了是環頸雉等許多鳥類的棲息地以外，也是在台灣植物紅皮書列為易受害等級的瀕危植物「台東火刺木」分布區域；另外還有少見的「灰葉蕕」雖未列入紅皮書中，但台灣亦僅零星發現於荒地，而知本溼地尚有不少的灰葉蕕族群。

專家建議朝生態觀光開發

台東縣政府計畫在知本溼地陸域設置太陽能發電設備及教育示範專區，在地生態學者專家呼籲，該開發將砍除原供野生動物生長之草木灌叢，遍設太陽能光電板設施，將會嚴重破壞全區珍貴之動植物生態及環境資源，彭仁君說，他不是反對太陽能發電，而是認為應先就當地環境衝擊影響進行評估，並提出相關的保育對策。

台東大學海洋生物及環境教育學系助理教授段文宏表示，知本溼地擁有豐富的動植物生態資源，是個條件優異的山海交融環境教育場域，深具生態觀光潛力，應該從更永續保育生態資源的方向規畫利用。

(中國時報)

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