送鮮奶到偏鄉 Janet逗樂學童

Janet謝怡芬（左）擔任代言品牌鮮奶傳愛大使，23日送鮮奶到偏鄉，並與花蓮吉安鄉仁和部落學童比賽對假牛擠牛奶。（許家寧攝）

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中國時報
／花蓮報導

去年底晉升當媽媽的藝人Janet謝怡芬，擔任代言品牌鮮奶傳愛大使，23日送鮮奶到偏鄉，陪伴花蓮吉安鄉仁和部落弱勢學童比賽擠牛奶，一起開心做甜點，希望讓鮮奶持續「接力」到偏鄉，讓部落孩子也能有足夠的營養，改善體質，增加學習力。

新手媽媽Janet昨天來到花蓮偏鄉，帶領教會陪讀班學童了解鮮乳從牧場到餐桌的過程，Janet除了分享鮮奶對健康的好處，更親自下場對著假牛和小朋友比賽擠牛奶，看誰先將牛奶擠好擠滿，現場歡笑不斷，玩累了還與學童動手製作馬卡龍與巧克力牛奶共度午後時光。

Janet表示，台灣還有很多小朋友沒有機會喝到牛奶，像是花蓮、台東許多偏鄉地區學童因家庭經濟無法負擔，導致營養攝取不均，而這群教會的孩子都來自單親與隔代教養家庭，父母或長輩靠打零工維生，希望藉捐贈鮮奶活動，可以讓小朋友活力滿滿。

被孩子暱稱為「蕭媽媽」的基督教仁和神召會牧師蕭麗玉，負責部落學童陪讀計畫邁入14年，目前共有25位國小至高中弱勢孩子，她表示，很感謝開元食品持續捐贈鮮乳，這群成長中的孩子每次來到陪讀班，最喜歡的就是喝一杯鮮奶，往往兩三口就喝光光。

Janet表示，成為媽媽後，更能體會營養均衡、健康成長對孩子的重要性，還笑稱裡面有個胖胖的小男生和她兒子一樣可愛，她指出，捐鮮奶傳愛活動10年來，累計捐出逾26萬瓶鮮奶，為超過9000位偏遠地區的學童提供滿滿的健康與活力。

(中國時報)

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