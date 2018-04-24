提名爆炸 藍綠人人自危

2018年04月24日 04:11 中國時報 陳育賢 ／竹市報導 ／竹市報導

新竹市下屆市長、議員選舉未演先轟動，在國、民兩黨完成黨內登記與提名作業後更是白熱化，由於國民黨登記就有22席、民進黨確定提名12席，兩黨就占市議會所有席次，非但無黨籍參選人心中不是滋味，連任的黨籍議員也抱怨連連，選戰氣氛升溫。

民進黨在16日率先完成黨內提名、徵召作業，老將鄭宏輝將傳承總召柯建銘選區域立委，鄭正宗、吳秋穀未登記，仍提名6位連任議員及6位新人，若是全數當選，將把席次往上增加3席來到12席，有助同樣爭取連任的市長林智堅未來施政。

但基層也有負評，認為6位新人除了鄭美娟屬總召派外，有5人出身市長室，來自林智堅親點的「市長派」，政壇已有「林家班」、「小智軍團」稱號，雖然此可看出林智堅世代交替的意志與決心，但外界解讀卻是整碗捧去、老將不受尊重、打造林家護衛軍、步伐走太快等觀感。

國民黨同樣面臨提名爆炸問題，雖然黨部主委呂學樟已表示一定會提名過半以展現決心，但領表就有22席，雖目前連任者都獲提名，但第2、3波提名名額則是未定數。目前提名與徵召規畫已達18至19席，如此已造成連任議員反彈，若再加上未來不受協調必須黨內初選所造成裂痕，且更有人私下表明不獲提名就自己選的情況下，未來團內要大團結，阻礙恐不小。

(中國時報)