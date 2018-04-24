砸2000萬 國光客運臨時新站啟用

延宕近1個月的國光客運臨時新站23日正式啟用，預計使用2年半的時間，待國光客運舊站拆除，將開始興建城際轉運站。（基隆市政府提供）

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中國時報
╱基隆報導

有半百歷史的基隆國光客運站即將拆除，為便利通勤族搭乘，基隆市政府在舊火車站前建置臨時候車亭，原預計3月底完成，但因故延宕20餘天；市長林右昌23日下午2時舉行正式啟用典禮，並表示將盡速銜接國光客運站拆除計畫，期許持續提供市民優質的搭乘服務。

林右昌指出，國光臨時新站啟用，是基隆都市更新重要里程碑，接下來要興建基隆城際轉運站，攸關市中心區未來10至20年的發展，這案子現進行招標程序，預計新的城際轉運站完成前，有長達2年半時間，需使用國光客運臨時新站。

「市民下半年會強烈感受市中心區翻天覆地的轉變！」林右昌說，23日上午5時20分第1班車出發後，將封閉舊國光客運站，預計在5月初，用40至45個工作天進行拆除，緊接著打通忠一路銜接中山一路。

對於民眾反映為何興建臨時新站，不使用舊火車站空間？林右昌表示，國光臨時候車亭啟用後，不只封閉舊客運站進行拆除，後方舊火車站配合城際轉運站工程將逐步封閉成為工區，所以無法使用舊火車站空間，臨時新站完成可無縫接軌便利民眾搭乘，讓本市公共設施品質迎頭趕上。

國光客運表示，配合都市景觀的改造，兼顧乘客候車環境，不計成本投入2000多萬興建臨時新站，融入郵輪首都形象，貼近基隆海港文化，亮麗新穎立面設計外觀，兼具舒適、堅固與時尚感新站體，讓大家看到基隆的改變，也看見國光的用心。

(中國時報)

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