3有機農友 獲國際認證

2018年04月24日 04:11 中國時報 吳岳修／新北報導

新北市農業局推廣有機農業，輔導曾麟傳、陳朝琳與翁陳美惠等3名農友，通過國際有機農業運動聯盟國際認證，將台灣有機農產品打入國際，農業局長李玟24日將代表新北市前往韓國槐山郡，參加「第4屆亞洲地方政府有機農業促進會高峰會」，與國際分享新北有機農業經驗。

農業局指出，新北市自2015年起推動「友善田園區域計畫」，宣導農民友善耕作，輔導農友加入友善耕作行列，申請慈心有機農業發展基金會「綠色保育標章」，至今已有20位農友加入，友善耕作面積達25公頃成效顯著，新北市同步實施中小學校有機蔬菜營養午餐，不但讓學童吃的健康，也成功提高農民收入，農委會2017年將「4章1Q」納入校園供餐條件。

農業局表示，農友曾麟傳在雙溪乾淨無汙染環境栽種有機山藥，種出台灣原生種基隆山藥質地綿密香Q，富含黏質多醣體等營養成分，是饕客口中極品；陳朝琳以雙溪肥沃土壤及山泉水栽種薑黃；翁陳美惠與弟弟陳滋鎮從台北退休後，到雙溪購買農地學習農耕，從農業門外漢到有機農產品販賣，不只賺到錢，身體也因友善耕作與勞動變得更健康。

農業局輔導友善耕作導入「多方參與式查證系統」（簡稱PGS, Participatory Guarantee System）查證，讓消費者、通路商與其他農友進入農場，查證了解農作物生產過程，符合國際潮流驗證方式，台灣農產品更具國際競爭力，局長李玟24到26日將赴韓國參加有機農業高峰會，要跟國際分享新北市有機農業成功經驗。

(中國時報)