教室不夠用 增班恐犧牲品質

2018年04月24日 04:11 中國時報 李佳玲 ／苗栗報導 ／苗栗報導

少子化日趨明顯，但苗栗竹南地區卻因為工業區、百貨賣場進駐，人口逆勢成長，學校也出現「增班」現象。照南國中教務主任鄭有志表示，下學年新生人數超過560人，必須開設19班以上，即使部分專科教室改為一般教室，仍無法解決教室不足問題。

面臨公校增班問題，私校坦言「雪上加霜」，但仍會努力調整辦學方針，引進多元教學資源。

照南國中位處精華地帶，學校老師辦學認真，加上擁有縣內首間的資優資源班，成為竹南地區家長的首選。鄭有志指出，目前可容納17班約510位的學生，但下學年新生人數超過560人。

他說，學校必須開設19班以上，但原本校內教室不足，即使部分音樂、家政專科教室已改為一般教室，但專科教室必須存在，持續增班可能會拖垮教育品質，也會影響到學生受教的權益。

面臨公立學校增班的問題，私立君毅中學主任公關主任江政昌坦言是雪上加霜，不過近年君毅力求轉型，培養學生帶得走的能力，引進多元教學資源，舉辦小六基本學力競試，提供競試成績前30名，每人1000元獎學金，吸引有興趣就讀君毅的國小6年級學生參加考試，讓家長放心將孩子送到君毅念書。

教育處表示，照南國中是否要增班仍須等到5月5日國中新生報到實際狀況人數做決定，但目前竹南國中新建校舍近日落成啟用，建議家長選擇就讀鄰近學校，必要時也會啟動額滿機制，將依設籍時間等條件，決定學生入學優先順序。

(中國時報)