麻疹風波 嘉縣市追蹤達59人

2018年04月24日 04:11 中國時報 呂妍庭 ／嘉義報導 ／嘉義報導

虎航麻疹風波持續擴大，嘉義縣、市衛生局因疾管署通報，陸續追蹤列管個案總計達59人，疫情蔓延也引發民眾恐慌，不少人前往特定醫療院所要自費打疫苗，卻碰到無疫苗可施打窘境，嘉市衛生局電話因此接不完。衛生單位表示，因自費麻疹疫苗有限，目前疾管署已緊急向廠商調撥，呼籲民眾不要過度緊張。

經由疾管署通報，嘉義市共接獲與虎航麻疹風波確診個案接觸者32人，目前已完成追蹤15人，另有17人追蹤至29日；嘉義縣也有27名個案，16人因健康狀況良好結案，尚有11人需追蹤到30日止，由於尚無從得知此次群聚感染何時才緩和，縣、市衛生局皆無法保證不會再有新個案出現。

這次風暴也讓民眾對麻疹再度提高警覺，嘉市衛生局疾病管制科科長黃露葵指出，接種疫苗是最好的預防方式，不過除了幼兒公費MMR三合一疫苗，自費疫苗都由疾管局調配，加上自費疫苗本來就不多，嘉市有提供自費施打的醫院都出現一劑難求的狀況。

嘉縣衛生局代理局長蔡淑真也說，嘉義長庚醫院的旅遊門診近來也有不少民眾上門要求自費打疫苗，不過按照疾管局規定，疫苗數量有限，航空人員和醫護人員為優先施打對象，36歲以下、經常出國到麻疹疫區的民眾經醫院評估後，也可接受施打，雖然1981年後出生的民眾因疫苗抗體漸弱，衛生單位建議補打，不過目前疫苗缺貨，民眾不用急於一時。

(中國時報)