持雙北月票 轉乘公車竟被扣款

友善列印
中國時報
／綜合報導

雙北共推1280元公共運輸定期票，30天內可無限次搭乘捷運、雙北公車，吸引18.6萬民眾購買，不過上路1周，卻陸續有民眾反映，持月票搭乘捷運轉公車，竟然被額外扣錢，根本沒有吃到飽，質疑系統設定有問題；北市公運處表示，可能是加值操作有誤或機台系統出錯，若被誤扣可退款，另還會給100元禮券作為補償。

雙北公共運輸定期票4月16日上路，只要花1280元就能在30天內捷運、段次公車搭到飽，還享台北YouBike前30分鐘免費，換算每天通勤超過42元，買月票就划算，推出1周購買量仍持續上升，現已賣出18.6萬張。

不過，近期有民眾反映，持定期票搭乘捷運沒問題，但轉乘公車時，下車刷卡竟被扣了7元，他質疑，標榜月票卻沒吃到飽，可見系統設定有問題，且類似情形不只1、2件，恐有民眾白白被扣錢還渾然不覺。

對此，北市公運處主祕楊欽文表示，目前接受到的民眾投訴有多種樣態，部分是購買月票時沒設定好，並未加值成功，導致第一次使用時被扣款，這類型是持卡人操作有問題，不會退款給民眾。

另外，也有發現機台系統異常情形，部分票卡疑似與驗票機不相容，導致誤扣款項，目前台北市端有發生3件異常狀況；新北市交通局運輸管理科長林碧芬表示，目前新北市僅收到2件民眾陳情案，第1件是952路線民眾申訴扣款有問題，但業者調查，系統並無異狀，另1件是816路線民眾被誤扣15元，仍在查明原因。

雙北的交通局都指出，民眾若遇此情形，可向台北捷運公司反映，會根據卡號查詢交易紀錄，進一步做程式修正或系統更新。後續會根據民眾投訴釐清問題，若是公車業者車機系統異常，溢扣票款一定會還給持卡人，另外會給予100元禮券作為補償。

(中國時報)

麻疹風波 嘉縣市追蹤達59人 輔大醫療聯盟 招75級生就讀

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。