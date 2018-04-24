持雙北月票 轉乘公車竟被扣款

2018年04月24日 04:11 中國時報 陳燕珩 、 葉德正 ／綜合報導 ／綜合報導

雙北共推1280元公共運輸定期票，30天內可無限次搭乘捷運、雙北公車，吸引18.6萬民眾購買，不過上路1周，卻陸續有民眾反映，持月票搭乘捷運轉公車，竟然被額外扣錢，根本沒有吃到飽，質疑系統設定有問題；北市公運處表示，可能是加值操作有誤或機台系統出錯，若被誤扣可退款，另還會給100元禮券作為補償。

雙北公共運輸定期票4月16日上路，只要花1280元就能在30天內捷運、段次公車搭到飽，還享台北YouBike前30分鐘免費，換算每天通勤超過42元，買月票就划算，推出1周購買量仍持續上升，現已賣出18.6萬張。

不過，近期有民眾反映，持定期票搭乘捷運沒問題，但轉乘公車時，下車刷卡竟被扣了7元，他質疑，標榜月票卻沒吃到飽，可見系統設定有問題，且類似情形不只1、2件，恐有民眾白白被扣錢還渾然不覺。

對此，北市公運處主祕楊欽文表示，目前接受到的民眾投訴有多種樣態，部分是購買月票時沒設定好，並未加值成功，導致第一次使用時被扣款，這類型是持卡人操作有問題，不會退款給民眾。

另外，也有發現機台系統異常情形，部分票卡疑似與驗票機不相容，導致誤扣款項，目前台北市端有發生3件異常狀況；新北市交通局運輸管理科長林碧芬表示，目前新北市僅收到2件民眾陳情案，第1件是952路線民眾申訴扣款有問題，但業者調查，系統並無異狀，另1件是816路線民眾被誤扣15元，仍在查明原因。

雙北的交通局都指出，民眾若遇此情形，可向台北捷運公司反映，會根據卡號查詢交易紀錄，進一步做程式修正或系統更新。後續會根據民眾投訴釐清問題，若是公車業者車機系統異常，溢扣票款一定會還給持卡人，另外會給予100元禮券作為補償。

(中國時報)