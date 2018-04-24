輔大醫療聯盟 招75級生就讀

輔仁大學23日舉行「輔大醫療聯盟」成立記者會，宣布將與15家教學、地區醫院簽約，輔大醫學系畢業學子未來將擁有更多實習、就業選擇機會。（曾百村攝）

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中國時報
／新北報導

輔仁大學23日舉行「輔大醫療聯盟」成立記者會，宣布將與15家教學、地區醫院簽約，為未來醫學系學子打造實習、就業以及教職的願景，而輔大醫學院院長林肇堂強調，就讀輔大醫學院出路廣前景佳，絕對有信心招攬到75級分的學子就讀。

昨天在記者會上，包括國泰、亞東、新光、義大等15所醫院代表參加簽約結盟儀式。林肇堂表示，輔大醫學系對於醫生的培育不僅只關心在校表現，同時還考慮到學子往後步出校園的實習、住院醫師訓練，甚至是如何成為主治醫師、出國深造等醫師路，所以與全國知名15所醫院簽約締盟，未來輔大醫學院的學生，都能到上述醫院實習、累積個人行醫經驗。

而今年輔大醫學系將錄取55名學生，而之前該系繁星入學甄試正取5名學生，清一色都是75級分學子，林肇堂透露，輔大醫學系有很多配套措施，是其它醫學院所沒有的，絕對有信心，招攬到75級分的學子就讀輔大醫學系。

林肇堂舉例，有校友熱心贊助150萬元獎學金，讓未來成績優秀的醫學院學生領取，同時醫學系也提供固定名額，讓表現優異的學子可以到美國史丹佛大學醫學院繼續學習，而曾領過獎學金的學生，則將鼓勵「輔大醫療聯盟」的醫院優先聘用，顯示學子就讀輔大醫學院，可謂前景一片光明。

(中國時報)

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