麻疹風波延燒 桃市上緊發條

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中國時報
／桃園報導

麻疹風波延燒，其中屢傳疫情的台灣虎航、林口長庚醫院都位在桃園市內，衛生福利部長陳時中23日下午與桃園市長鄭文燦共同召開「桃園麻疹疫情防治應變會議」，陳時中強調已受控制，應該不容易產生大規模疫情。

桃園市從3月31日開始至4月22日，共確診9名麻疹個案，累計追蹤接觸者健康監測共1044名，目前已有240名解除監測，扣除轉至其他縣市者，尚在列管追蹤的剩804名，但因遭感染者中不乏在桃園機場工作的航空公司員工、搭機乘客、林口長庚群醫院護理師和病患，桃園市仍被視為重點防疫區。

陳時中表示，台灣的MMR（麻疹、腮腺炎及德國麻疹）疫苗接種率很高，約有97％，縱使20到40歲保護力下降，也還是有一定保護力，整體社會保護力良好，大規模疫情要產生並不容易，而衛生局防疫監測和自主健康管理做的很確實，目前接觸高風險群都有嚴加控管，民眾切勿恐慌。

桃園市長鄭文燦說，桃園市政府出動480名防疫人員進行防治工作，也加強落實桃園機場的入境檢疫、機場防疫，有關MMR疫苗接種，市府也向衛福部提出建議，建議曾接觸過確診個案、並在接觸後72小時內者，列為施打MMR疫苗第一優先人員，以公費疫苗接種。

目前桃園市內有54家醫療院供應施打自費麻疹疫苗，但記者23日致電敏盛醫院、宏其婦幼醫院、新長偕婦幼診所等醫療院所，皆表示麻疹疫苗缺貨，衛生福利部桃園醫院也表示目前沒有疫苗，最快要到周三才會進貨。

(中國時報)

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