慢飛天使捏麻糬 邊玩邊復健

2018年04月24日 04:11 中國時報 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

慈善會有創意，用麻糬幫助家扶慢飛天使復健！23日育達慈善會成員們前往雲林家扶，與慢飛天使一起「捏捏麻糬同樂會」，讓孩子在捏麻糬過程中進行肢體復健與創意學習，同時捐助5萬元早療基金，幫助孩子在快樂中學習成長。

育達慈善會、育達獅子會長期關心早療兒童，每年都會用心準備新點子與慢飛天使們互動，23日育達慈善會會長曾蘭慧、育達獅子會副會長賴建旺與20餘名愛心成員帶著麻糬來到雲林家扶，與孩子們邊吃、邊玩、邊學習。

慢飛天使們在愛心成員的引導下，先嘗試觸摸麻糬，進而捏捏麻糬、包紅豆餡泥、沾撒花生粉，藉由這些小動作，孩子們在視覺、手部動作，甚至味覺上與觸覺上，都達到運動復健的效果。

曾蘭慧會長表示，與慢飛天使的互動方式，是愛心成員們與社工老師討論後共同規畫的，有些慢飛天使是有獨特天賦的，例如超強數理能力、專注力，因此希望藉由各種活動，引導孩子開啟他們獨特的一面。

雲林家扶中心主任廖志文表示，育達慈善會與獅子會此次特地安排動手捏麻糬同樂會，對家扶慢飛天使而言是充滿新鮮感的初體驗，來訪團體用心設計活動，讓孩子們在歡樂中長成。

雲林家扶目前接受雲林縣府委託，服務全縣6足歲以下早期療育兒童共668人，提供早期療育專業諮詢、到園療育服務、到宅療育服務，還有王詹樣基金會的社區療育據點，以及慢飛天使日間托育。

(中國時報)