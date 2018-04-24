軍公教薪資 澎比金馬矮一截

2018年04月24日 04:11 中國時報 陳光復

離島服務的軍公教人員長年以來，在離島加給方面一直低於金門、馬祖，立委楊曜一再爭取能夠比照，光復上任後，也確實感到不公平，對縣政運作甚至帶來困擾，我們一起向中央要求、喊話，終於讓中央重視，往公平性踏出第一步。

澎湖的生活成本不低於金馬兩縣，公務人員領的離島加給卻低了2至4千元不等，就公務員的整體薪資來看，缺了這幾千塊，對生活品質影響看似不大，但在年金改革之後，這幾千塊卻有了倍數的價值。

執政3年多，光復深刻感受到整個縣政團隊在人力運用上的困難，因為薪資結構上的不公平，澎湖一直不是公務員就任地的首選，就算透過地方特考補進新血，也是年限一到立即請調他縣，讓整個團隊的運作難有教學相長、相互刺激的作用。

這段時間以來，光復和楊委員積極向中央爭取，當然這過程中，不少好事者譏諷這是因為中央推動年改有傷選情，才讓縣長和立委如此積極？事實上，以公務同仁的水平和智識程度，離島加給加個2千元就能影響支持意願？這小看了公務同仁，只是光復還是要積極，除了不能讓同事們吃虧，考慮的更是整體的人力結構。

光復期待透過這一次的離島加級調升一級，能讓台灣本島的公務員願意選擇來澎湖服務，透過地方特考擠進公務窄門的新血也能在服務年限一到，增加留任意願，雖然調升一級，仍未達完全比照金馬兩縣的目標，光復和楊委員未來會繼續爭取。

(中國時報)