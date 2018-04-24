揚言打爆廣告電話 環保局長挨轟

2018年04月24日 04:11 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

房屋買賣小廣告層出不窮、抓不勝抓，影響市容觀瞻，環保局長沈志修23日呼籲民眾抵制，還號召市民「打爆」廣告上電話，遭國民黨議員炮轟帶頭作亂，強調應該祭出公權力斷話，而非讓市民「互相殘殺」，沈自知失言連忙道歉收回。

沈志修說，小廣告令人頭痛，一直列為重點工作項目，去年共清除151萬張仍不夠，因此加入民力，推出市民撕小廣告2公斤就能獲50元儲值金，成果達320萬張，超過清潔隊員執行的2倍，成效冠六都，但仍無法根治，呼籲市民唾棄拒買、打爆電話，以騷擾來抵制破壞市容的行為。

沒想到竟遭議員黃婉如痛斥教民眾「互砍」，強調社會已經夠亂，應該要祭出公權力、從源頭強制停話，議員劉茂群也說環保局要有所作為，不要讓市民自力救濟、互相殘殺，直言尚方寶劍「斷話」在環保局手上，不要讓錯誤示範上演。

議員魯明哲則說斷話講求速度，一般各中隊看到廣告到發文真正斷話至少1個月，房仲早已達到廣告效果換門號，應該建立APP拍照隨傳隨斷話機制。

議員彭俊豪也說，中壢青埔、桃園中路等預售屋、新屋銷售區，常有建商在分隔島上掛大型廣告看板，且為了規避稽查，選在清潔隊員放假時的周五晚上掛、周一清早拆。

彭俊豪也提及，除了影響市容，還有礙視線和行車安全，甚至常見小卡車停在快車道上裝拆，險象環生，建議靠民眾舉證照片來開罰。

(中國時報)