蝴蝶效應 讓雲林亮起來

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中國時報
李進勇

近來縣府推動的社區及地方營造頻傳捷報，大埤鄉怡然社區百年歷史建物三秀園入選環保署107年環保小學堂推廣計畫；大埤鄉西鎮社區從全台707個社區中脫穎而出，闖入第一屆全國金牌農村總決賽；虎尾鎮北溪社區發展協會、古坑鄉華南實驗國民小學、草嶺國小主任鄭朝正都入圍第6屆國家環境教育獎決審的名單。

全縣有7個環保小學堂，分別是古坑高林社區、華山社區、林內社區產業文化協會、台西藝術學會、斗六八德社區、雲林縣社區產業文化協會、大埤怡然社區。被環保署青睞的大埤怡然社區，以曾經被稱為台灣5大花園之一的當地歷史建物「三秀園」為基地，居民合力打造生態教育農塘、魚菜共生教學池，供給長青食堂食用，推動環境教育及文化保存。

除了怡然社區社區如其名，大埤西鎮社區早年苦於水患，近年來以翻轉水患打造西鎮的驕傲為主軸翻轉社區，屢成為社區PK賽常勝軍，獲得全國金牌農村決審資格實至名歸。

入圍第六屆國家環境教育獎社區組的虎尾北溪社區發展協會，把剪紙藝術融入社區環境，並結合學校及地方產業發展食農教育。華南實驗國民小學則在陳清圳校長的帶領下，教導學生運用多元自主的學習方式，培養學生對土地情懷。

美國氣象學家洛倫茲提出「蝴蝶效應」之說，諸多事件的初始條件是十分微小的，經變化不斷放大，對未來會造成極其巨大的差別。

小小的社區居民、社造理念者及環保人士在各個角落所種下的種子不求速成，不追絢麗，踏實的一日一日逐漸萌芽、開花與結果，我相信、也看到了，雲林亮起來。

(中國時報)

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