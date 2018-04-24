評估有疑義 高鐵南延暫緩

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中國時報
／台北、屏東報導

交通部23日召開「高鐵延伸屏東新闢路線可行性研究報告」審查會議，因為學者認為可行性評估有疑義，交通部次長王國村表示，將擇期再召開審查會議。也就是說高鐵暫不延長。

王國材表示，審查委員了解屏東縣民的期待，但因國土規畫、屏東站址規畫、台鐵轉乘優化、屏東地區產業發展及運量預測等需再補充釐清，將擇期再召開審查會議。

交通部高鐵局去年委託台灣世曦公司研究延伸案，提出2方案，方案1從高鐵燕巢岔出，經費500億元，全長13.2公里；方案2從高鐵左營分岔，經費489億元，全長17.5公里，2案工期都約需11年。估計屏東站一年收入為13億元、每天4千多名旅客，而高雄站旅運人次，在屏東設站後將略減，預估每天約有3千人轉移到屏東。

參與審查會議的淡江大學運輸管理學系教授張勝雄表示，報告的票箱收入、運量都明顯高估，尤其運量必須確定後才能估算經濟效益，並得知有多少票箱收入，但運量被高估情況下，財務分析參考價值低。

張勝雄換算，若都以左營站移轉來計算，以每天雙向1萬人次、每人次18公里、每延人公里4.1元來算，一年也僅有2.7億元收入，不足13億。若收入高達13億，代表有大量的旅次都是新增，報告卻未說明新增旅次從何而來，顯然高估財務、運量，直言「這是不可行的計畫」。

高鐵在1990年進行延伸可行性研究時，就將基隆、屏東都納入，但結論是兩地長途旅次不足，第一階段評估時就已刪除。再度評估，經濟、財務指標仍未達水準。

屏東縣政府發言人黃建嘉指出，審查委員就國土規畫角度出發，而非一味專注在損益衡量，若以此為審查重點，耗費國家財政鉅資的台北捷運真的每條線都已損益兩平？

黃強調 ，若以運量及收益為重點，屏東絕對不輸給後來建站的新竹、苗栗、雲林及嘉義等4站，審查委員應用同樣標準進行審查，應說明為何這4站可以、屏東卻不行通過審議。

(中國時報)

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