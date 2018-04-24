議員下猛藥 30歲前生獎10萬

2018年04月24日 04:11 中國時報 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

台北市生育率逐年下降，市議員張茂楠23日提議下猛藥，既然現行生育獎勵1胎2萬元沒有成效，可以推出婦女30歲以前生第1胎，就給予10萬補貼，才會有誘因；北市民政局長藍世聰對此表示，會審慎評估，但他也認為衝高補貼只有一開始有用，仍要從托育、就學著手，才能有效解決少子化問題。

仍須解決托育就學問題

民政局昨赴議會工作報告，藍世聰根據統計資料指出，北市婦女平均32.44歲生第1胎，近3年來生育率低迷，2015年北市出生人口數2.89萬人、隔年2.79萬人、去年下滑至2.5萬人。

張茂楠認為，市府鼓勵生育獎勵持續在推動，但出生數字卻直直落，代表生育政策是失敗的、誘因不夠，他建議婦女若在30歲前生第1胎就給10萬元，第3胎再給10萬，才有刺激效果。

他說，現代人晚婚，很多婦女只生1胎，若能給予30歲前生育的婦女加碼補助，不僅有益胎兒健康也能促進生育率。

全國生育獎勵最好一致

藍世聰表示，生育獎勵一直有在檢討成效，對於議員建議會進一步審慎評估，他認為雖然衝高補助一開始會有效果，但要鼓勵生育，不只是可以領多少錢，還是要協助解決托嬰、托幼、就學等生活問題，才會較有效益，否則父母為了領10萬元生小孩，結果養不起，政府反而是害了人。

藍世聰還說，福利政策會影響其他縣市，過去北市率先推出生育補助後，促使其他縣市跟進，後來新北市、桃園都有，也是達成區域平衡，最好全國獎勵可以一致，大家就不必為了獎勵遷戶籍。

(中國時報)