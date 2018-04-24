雙北1280元月票 疑沒吃到飽

陸續有民眾反映，持月票搭乘捷運轉公車竟然被額外扣錢，根本沒有吃到飽。（台北市交通局提供）

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中國時報
／綜合報導

雙北共推1280元公共運輸定期票，30天內可無限次搭乘捷運、雙北公車，吸引18.6萬民眾購買，不過上路一周，卻陸續有民眾反映，持月票搭乘捷運轉公車卻被額外扣錢，質疑系統設定有問題。

新北市交通局運輸管理科長林碧芬表示，目前票卡狀況都由北捷公司負責，民眾若向新北陳情，會協助轉交北捷公司處理，若民眾發現被誤扣，業者除退款外還會再給100元補償金。

被誤扣將退款再給百元

雙北公共運輸定期票4月16日上路，只要花1280元就能在30天內捷運、段次公車搭到飽，還享台北YouBike前30分鐘免費，換算每天通勤超過42元，買月票就划算，推出一周購買量仍持續上升，現已賣出18.6萬張。

但近期有民眾反映，持定期票搭乘捷運沒問題，但轉乘公車下車刷卡竟被扣7元，質疑標榜月票卻沒吃到飽，恐有民眾白白被扣錢還渾然不覺。

對此北市公運處主秘楊欽文表示，在諸多扣款情形中，部分是購買月票時沒設定好，並未加值成功，導致第一次使用時被扣款，這類型是持卡人操作有問題，不會退款；另有機台系統異常情形，部分票卡疑似與驗票機不相容導致誤扣，目前台北市端有發生3件異常狀況；新北市則有2件，第一件是952路線民眾申訴扣款有問題，但業者調查系統並無異狀，另件是816民眾被誤扣15元，目前仍在查明原因。

如有爭議可向北捷反映

雙北的交通局都指出，民眾若遇此情形，可向台北捷運公司反映，會根據卡號查詢交易紀錄，進一步做程式修正或系統更新。後續會根據民眾投訴釐清問題，若是公車業者車機系統異常，溢扣票款一定會還給持卡人，另外會給予100元禮券作為補償。

(中國時報)

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