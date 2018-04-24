國民黨比賽已結束 楊梅不多提名

民調初選落馬的李家興（右二），誓言參選到底。（呂筱蟬翻攝）

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中國時報
呂筱蟬、／桃園報導

國民黨楊梅區市議員李家興初選民調意外落馬，李本人23日表示「一定參選到底」，透過何種方式近期會向支持選民公布。但地方黨員近日屢接獲要求支持李家興民調電話，質疑初選民調已結束，為何還要替李造勢，市黨部是否為營造徵召參選氛圍？市黨部強調目前提名已出線的周玉琴、涂權吉，沒有增加席次規畫。

黨員質疑民調再起將徵召

爭取連任的周玉琴說，遊戲規則都已經訂好了，若徵召李參選，對民調過關的人不公平。她說，李家興若要參選，就不應該掛國民黨籍，應用無黨籍來選。另位民調出線的涂權吉則指出，李家興初選前認為國民黨在楊梅並無當選3席空間，堅持要辦初選，沒想到李跳出來爭取原本不應有的第3席，黨的制度不是參考用，若不遵循會引起基層黨員大反彈，希望黨中央、市黨部正視此問題。

表態參選到底的李家興說，自己在楊梅地區深耕已久，不能辜負選民的期望，決定繼續參選。外傳國民黨團也有可能徵召他繼續參選，他說，選舉不是個人的事，事關整個服務團隊，現在還沒有決定要透過什麼方式去選，也有其他可能性，要審慎思考。對與市長鄭文燦合照風波，他說選民結構有可能受影響，但並非主動以此來爭取民調數字。

市黨部：確定只提名2席

針對楊梅區「民調再起」，國民黨桃園市黨部強調絕非黨部執行，4月15至17日的民調已順利完成，確定按照黨中央核定2個名額提名民調第一的周玉琴和第二的涂權吉。市黨部坦言主委對於有遺珠之憾、且地方還有空間的選區有報准名額，但仍需通過中央黨部核定，目前楊梅就是提名2人，沒有規畫要增加席次。

(中國時報)

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