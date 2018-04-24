台灣大道禁左轉路段 順多了

2018年04月24日 04:11 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

台灣大道東往西至文心路口禁止左轉。（盧金足攝）

交通局豎立「文心路禁止左轉，請提前改道」看板，提醒用路人。（盧金足攝）

台灣大道東往西至文心路口禁止左轉21日啟動，23日第一個上班日，有用路人不知新措施錯過提前轉彎，抱怨得開到接近高速公路才左轉；交通局長王義川說，打1999反映的不到10通電話，往火車站進城車流，每個周期多15秒直行綠燈，1小時紓解400輛直行小型車，改善回堵奏效。

提醒用路人提前轉彎

人在墨西哥參訪的市長林佳龍也關切交通問題，在臉書PO文表示，與國道相交的中清路、五權西路、台灣大道等最迫切需要改善；舉虹揚橋調撥車道改善案例，這只是治標，治本還是完善公共運輸系統。

禁止左轉是打開交通瓶頸良方？王義川說，台灣大道往高速公路方向禁止在文心路口左轉；往火車站方向，每個周期多15秒直行綠燈，換算1小時約紓解400輛直行小型車，改善新光三越、大遠百及惠中路口回堵。

有網友誤以為台灣大道和文心路，四個路口都禁左轉。王義川澄清，只有出城方向禁左轉，其他三路口沒有禁止；台灣大道左轉文心路車道，因兩側路型不對稱，市府以回復式導桿擋住。

假日尖峰省4成時間

王義川表示，以前假日進城方向尖峰時段需3個周期才能通過文心路口，實施後每個周期快車道增加20輛車流紓解量，朝富路、文心路口慢車道，假日下午1時至6時平均節省3分半鐘，約省40％時間。

市府將視情況檢討台灣大道左轉健行路及英才路方向，是否啟動禁止左轉措施；5月將規畫慢車道，包括高速公路至文心路未轉彎市區公車、國道客運行駛快車道等，讓騎乘在慢車道的機車更安全順暢。

(中國時報)