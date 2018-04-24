價格回神 雲林農民無蒜可賣

蒜頭收成僅一周時間，雲林蒜農都已收成完畢，上周價格回神，多數農民並沒賣到好價格。（周麗蘭攝）

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中國時報
／雲林報導

今年蒜價崩跌，雲林縣政府4月1日至16日補助蒜農烘乾，共收到307件、218公頃申請案，數量並不多，蒜頭收成已到尾聲，蒜價1周前回穩到每台斤60元，但蒜農哀嘆「早就沒蒜頭可賣了」。

價格仍不及去年

縣府農業處除補助農民購買烘乾設備900台，1日起補助蒜農大蒜烘乾費用每公斤2元，因蒜農恐慌賣壓而急售，斗南鎮、西螺鎮、二崙鄉無烘乾申請案，申請最多的是元長鄉90件52公頃、四湖鄉58件72公頃、東勢鄉54件34公頃，產量前3名之一的莿桐鄉僅2人申請，面積僅近1公頃。

雲林縣今年蒜頭種植面積4412公頃、產量4萬3028公噸溼蒜，占全國4771公頃、產量4萬6529公噸的9成以上。全縣20鄉鎮市農會收到蒜農申請烘乾補助件數為307件218公頃3271公噸溼蒜，烘乾業者申報106件5608公噸溼蒜。

農業處長林慧如表示，補助烘乾希望能幫助農民調節產量，蒜價最近有回升一點，但仍不及去年。

不划算明年不種了

莿桐鄉麻園村蒜頭產銷班長黃啟明說，最近1周蒜商收購未整理的乾蒜每台斤約60元、烘乾且去膜的乾蒜每台斤100元，但大家早就收成完，都沒有蒜頭了。

黃啟明說，蒜頭成熟的採收期限僅1周，只有晚種的農民賣到好一點價格，每戶頂多也只剩200、300斤，前幾天已有10人告訴他雇不到工又賺不到錢，太累了划不來，明年不種了。

快80歲的他說，產銷班大多是老年人，都是為了有個生活目標，至少有田可巡，以雇工1天1500元計算，忙了8個月沒賺錢，實在很不值。

(中國時報)

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