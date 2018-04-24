五輕輸出受阻 環保局不讓步

台灣中油委由新加坡船廠打造「中油21號」（中）和「中油22號」（前排右）2艘1999公噸電推油駁船，23日在高雄港舉行首航典禮，隨即加入高雄港船舶加油服務行列。（王錦河攝）

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中國時報
／高雄報導

中油五輕輸出印尼計畫破局，恐影響年底設備全拆、開始整治的承諾，董事長戴謙表示，7月底前若無法談妥，會向市府提報新案；但高市環保局強調不讓步，一定要求中油加快速度，如期在2033年底完成高雄煉油廠土壤及地下水整治。

計畫生變 將加速洽談

戴謙23日主持「中油21號」、「中油22號」電推油駁船首航典禮，這是國內首創利用發電機推動的大型船舶，由於儲油量更大，可節省加油時間，且改採綠能驅動，最多能降低29％燃油使用量，每艘每年減少313公噸二氧化碳排放。

高煉廠五輕2016年元旦關廠，中油以設備整廠輸出為優先考量，但日前輸出印尼的計畫傳出生變，戴謙23日強調，這項投資案因評估後認為競爭力不足而取消，不過目前至少還有5個國家正在接洽，希望在7月底前談妥。

不能再拖 促分區整治

中油曾向後勁居民承諾，今年底前全部拆除五輕設備，並開始廠區土壤及地下水整治，若整廠輸出受阻，恐延誤後續汙染整治，對此戴謙表示會加速洽談，但若7月底還沒完成，會再向市府提出修正計畫。

高市環保局長蔡孟裕指出，高雄煉油廠土壤及地下水控制計畫2016年12月核定，原本中油提出20年整治期程，市府認為拖太久，縮短為17年，而且2021年需再提變更計畫檢討執行成效，研議提早完成整治工作。

蔡孟裕說，高雄煉油廠262公頃的土地不能一直閒置，居民無法接受長達近20年的汙染整治，環保局會嚴格把關，即使中油整廠輸出進度延誤，也會要求先分區進行整治，並設法於後期加快速度，要在2033年底前完成。

(中國時報)

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