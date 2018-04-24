北市女性 平均32歲生第一胎

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中國時報
／台北報導

等不到對的人？根據內政部資料顯示，去年全國結婚率創下近7年最低點，其中台北市男女性初婚年齡雙雙超過30歲，為全台最晚婚的縣市，連帶影響生育年齡，北市女性平均32歲才生第一胎，不少新婚夫妻無奈表示，「不是不想生，是根本養不起！」

晚婚與晚生惡性循環，已成嚴重的國安問題，內政部資料指出，2017年全國結婚率為近7年最低點，台北市結婚人口也直直落，去年就少了1639對；在結婚年齡方面，男女性平均分別為33.7歲與31.5歲，晚婚連帶影響生育及母嬰健康，30歲以上生育者比率高達7成，身為資源最豐富的首都，結婚及生育率卻雙雙慘墊底。

為了提高生育率，台北市編列234億經費，陸續推出「助妳好孕升級版」，包含「36萬安心生」孕前至學齡5歲幼兒各項費用補助、「平價托育四選一」至多補助8500元、「幼教托育愛持續」提供0至12歲幼教托育等，另也提供生育健檢補助，鼓勵年輕夫妻增產報國。

「生小孩不難，但養小孩才是大魔王！」育有一歲半孩子的陳小姐表示，北市補助多但生活費也高，每月光是育兒費就高達2萬，若是沒有阿公阿嬤幫忙照料，支出更可觀，未來孩子上學後，更要煩惱抽不抽得中公幼、學雜費跟補習費等，更別提房租負擔，實在不敢再生！

台北市衛生局長黃世傑坦言，養小孩除了花錢，更要擔負教育責任，不少伴侶寧願逍遙過兩人世界，加上北市房租負擔大，也讓不生小孩的「頂客族」成主流，政府僅能盡量提供補助，增加誘因。

(中國時報)

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