朱立倫指依慣例任榮譽職

2018年04月24日 04:11 中國時報 吳岳修／新北報導

前副手侯友宜宣布參選新北市長，新北市長朱立倫及市政團隊是否進入侯友宜競選團隊？對此朱立倫23日答覆議員質詢時表示，依慣例會擔任侯營榮譽職，也會要求市府局處首長「做好做滿」，但「沒辦法保證官員個人會怎麼做」。

新北市議會23日召開第2屆第7次定期會，綠營議員質詢焦點則集中於朱是否會加入侯友宜競選團隊及深澳電廠，由於圍剿朱立倫炮火猛烈，議長蔣根煌多次跳出來提醒議員發言時間到了。

民進黨議員李坤城一上場就鎖定年底選戰為題，質問國民黨提名侯友宜參選新北市長後，侯曾拜會馬英九及吳敦義等黨內大咖，「侯友宜有沒有拜會過你？」、「你有沒有面授機宜或教授選戰秘笈？」朱立倫表示，他跟侯友宜本來就認識，有沒有見面屬私人問題，並反譏：「我曾替很多議員面授機宜」。

李坤城再追問朱任期將在12月24日屆滿，在卸任前是否會與其他市府官員加入侯友宜競選團隊？朱立倫說，依慣例最多只會擔任榮譽職位，不會是正式職，他也會要求市府局處首長「做好做滿」，但沒辦法保證官員個人會怎麼做。

朱立倫報告時提及，就任後平溪天燈節參觀遊客由過年來變全年都有，遊客人數也從30萬人次成長到687萬人次，因為「市府讓平溪天燈走向國際」，這番話立也引起李坤城不滿，質疑朱立倫否定蘇貞昌縣長功勞，要求朱當場說出蘇縣長任內3項功績，朱立倫則以「不需要替14年前縣長回答」拒絕。

何博文、林裔綺等綠營議員則是連番追問朱立倫對深澳電廠立場，對此朱強調，深澳、核四不是二選一問題，重點根本是不該再蓋全世界公認汙染嚴重的燃煤電廠；朱也再次批評行政院長賴清德「乾淨的煤」說法，世界上根本就沒有乾淨的煤。

另外，淡海輕軌11月21日起的1個月試營運期間免費搭乘，但朱立倫市長任期到12月24日屆滿，為此民進黨議員鄭宇恩要求朱立倫推動新北敬老卡免費搭乘三環三線捷運，對此朱說，不能替下任市長決定，但「在我任內，不用敬老卡也都免費」。

(中國時報)