選美皇后朱珍瑤 獲藍提名選議員

2018年04月24日 04:11 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

國民黨八德區市議員初選民調23日出爐，「選美皇后」朱珍瑤擊敗八德陸光四村主委李國安順利出線，加上保證的現任市議員劉茂群、呂淑真，國民黨共提名3人，將與民進黨、無黨參選人競逐5個席次。

國民黨八德區為現任市議員優先提名加新人1席選區，除了現任市議員劉茂群、呂淑真，另有李國安、朱珍瑤2新人登記參選爭取1席，經4月20日至22日全民調，由朱珍瑤取得提名資格，市黨部將送桃園市委員會通過後，報請中央核定公布。

因台北市大安文山區參選爆炸，轉戰桃園八德的「選美皇后」朱珍瑤，畢業於東吳大學政治學系，曾獲2009年世界亞裔小姐亞軍，也曾在2010年代表台灣參加世界洲際小姐選美比賽，外型亮麗、笑容甜美，34歲的她雖然是「空降」，但勤跑基層，除了找來國民黨Y世代助選主打年輕人參政，還有正妹長腿護理師、犀利名嘴協助亮相，造勢都很吸睛，隸屬黃復興黨部，順利打進八德區，希望在藍軍傳統票倉再拿下一席。

藍軍的傳統票倉八德區，本屆議員國民黨內初選落敗、以無黨籍參選的趙正宇，2016年從議員轉戰立委，讓八德區議員席次5缺1，國民黨有現任市議員呂淑真、劉茂群，加上剛出線的朱珍瑤，民進黨則提名現任市黨部主委呂林小鳳、議員蔡永芳，還有前市民代表王淑惠，另外還有無黨籍前縣議員張文瑜、桃園市馬祖同鄉會理事長林禮忠、八德市霄裡玉元宮段樹文等也加入戰局。

(中國時報)