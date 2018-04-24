蘇花改開放大客車 訂5月初

2018年04月24日 04:11 中國時報 李忠一 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

蘇花改蘇澳至東澳段2月5日開放通車，但僅限行小客車，預計3至6個月評估開放通行大客車，經立委陳歐珀質詢後，訂出5月5日通車的目標，這兩天蘇花改也舉行防災演練，並進行評估。不過當天是車流較多的周六，且防災演練後評估還要報交通部，通車時間待交通部核定才會敲定。

陳歐珀指出，蘇花改好不容易通車，遊覽車卻只能走較危險的蘇花公路，再3個月是颱風季，如何能確保大客車行駛蘇花公路的安全？認為應該在通車後3個月、5月5日開放大客車通行蘇花改。

立委陳歐珀服務處指出，經與交通主管機關開會，必須在23、24日防災演練等完成評估後報交通部，再由交通部核定，假日開放通車問題也會納入考量，5月5日是通車的時間點之一，也可能是6日或平常日，但「通車時間點應在5月初」。

公路總局第四區工程處表示，小客車通行3至6個月評估開放大客車，時間上比雪隧的1年5個月短，主因是交控設施隨著科技發展比雪隧的儀器更先進，如事件偵測系統可即時以訊號通知交控中心，做後續的處置與聯繫通報，在雪隧的基礎與經驗下，讓蘇花改評估大客車通行時間較雪隧短。但沒有規畫改成雙車道、開放機車通行。

四工處解釋，蘇花改必須預留一條救災車道，如果開放雙車道後在需要緊急救援時，在交通量大時會影響救援、救災能力。

(中國時報)