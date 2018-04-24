大高雄電競聯盟 產官學合作育才

2018年04月24日 04:11 中國時報 郭韋綺 ／高雄報導 ／高雄報導

為讓電競產業在高雄蓬勃發展，並成為電競專才搖籃，高市教育局23日領軍樹德科技大學、立志中學、電子競技運動協會成立大高雄電競聯盟，攜手從高中職至科大「3+4」扎根電競教育，培育電競人才。

教育局長范巽綠表示，今年高雄將迎來首場電競世界錦標賽(IeSF)，市府投入龐大資源建置電競場館，打造高雄成為電競產業據點，培育人才銜接產業也不馬虎，高中職、大專院校陸續開設電競班招生，並引進職業電競團隊產官學3方合作育才。

3年前，立志中學獨步全台首創電競專班，與業界合作聘請專業師資常駐，也邀請閃電狼電競職業隊、J TEAM電競職業隊訓練，培育不少電競好手進入電競產業領域，逐漸站穩腳步。

看準電競產業崛起，今年樹德科大宣布成立首屆電競產業管理學士學位學程，預計招收45人，並將與立志中學合作展開移地訓練課程，以培育電競職業選手、賽評、行銷人才，厚植電競產業專業力。

此外，樹科大更斥資千萬資金建置超立方電競聯盟主場館，昨日電競館啟用首場賽事就是兩校LOL英雄聯盟電競友誼賽，精彩競技在YouTube直播，場面相當熱鬧。

樹科大校長陳清燿指出，電競學程和電競館是因應世界趨勢與市場需求而成立，不但學用更落實，還能培育產業所需的優質人才。

(中國時報)