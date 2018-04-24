王敏行拔頭籌 搶先登記

2018年04月24日 04:11 中國時報 洪榮志 ／台南報導 ／台南報導

民進黨台南市黨部主委選舉23日開始受理登記，前台南市工策會總幹事王敏行除率先登記外，更批評黨內新潮流系除介入市長選舉外，還要參選黨部主委，甚至有傳言行政院長賴清德都介入此次主委選舉，根本是「整碗捧」。

王敏行曾是賴清德的輔選要角，在賴擔任台南市長期間，也曾出任台南市工策會總幹事，後來因故與賴清德漸行漸遠。此次民進黨台南市長初選，新潮流系支持黃偉哲參選市長，王敏行則替陳亭妃站台。

外傳此次台南市黨部主委改選，新潮流系打算推派前市府顧問、新潮流台南地方大老黃先柱參選；王敏行質疑，聽說賴清德院長打電話給里長與民意代表，請他們支持新潮流系的黃仙柱選黨主委，令他非常訝異。

王敏行認為，身為一個行政院長的高度，會插手到一個小小的市黨部主委選舉嗎？此次出來參選，他是因為看不過新潮流一派獨大，從中央到地方無不插手；他只是無派系的黨員，決心出來選黨主委，就是希望能找回過去民進黨的黨魂，堅守台灣民主的價值。

王敏行還強調，他一宣布參選，無論結果如何，都將即刻啟動替今年九合一大選戮力進行修補黨員團結工作，與全市37個區黨部細部請益各區黨員情況，優先化解基層黨員初選後的心結；如果能夠順利當選，更將建立與各區黨員的意見交流，傾聽黨員的心聲，推出行動黨部，強化黨務機能，以利將基層的反映，快速有效呈報黨中央。

黃仙柱則認為，為參選黨部主委操作派系，他深深覺得不以為然；黨部應該中立，沒有派系問題。他是民主長工，長期負責選舉操盤，如果能選上黨部主委，將扛起年底市長勝選、市議員過半，以及明年總統、立委選舉的重任。

(中國時報)