認識南勢角 華夏科大與地調所合作

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中國時報
／新北報導

在地人認識在地事！華夏科技大學與經濟部中央地質調查所同樣位於新北市中和區，23日雙方簽署合作交流備忘錄，未來將藉由不同型式讓在地民眾、師生們更加了解南勢角，一起見證中和的轉變。

華夏科大近期規畫「華夏南勢在地紮根」系列活動，23日率先與經濟部中央地質調查所簽署合作交流備忘錄，雙方僅有一牆之隔，但卻苦無交流機會，透過交流備忘錄，讓雙方關係更為緊密。

另外，雙方也在華夏科大舉辦「台灣地質攝影展」及「地質知識漂書展」開幕儀式，讓學生藉由不同方式了解台灣地質樣貌。

中央地質調查所長曹恕中表示，地質是大地的科學、專業的科學，民眾踏的土地都與地質息息相關，土石流、地震及順向坡等問題，讓地質逐漸備受重視，近年來同仁積極推廣地質知識，有機會與多所學校簽署合作交流備忘錄，很開心可以回到中和與鄰居華夏科大簽約一起努力。

華夏科大校長陳錫圭表示，大學要肩負社會責任，去年開始華夏科大逐漸與在地連結，「堅持把校門打開來！」除了加入南勢角學園外，更希望與中央地質調查所緊密合作，讓在地居民享受校內的專業師資及校園寶藏。

值得一提，雙方25日將共同舉辦「校山守護巡禮–南勢角山走讀活動」，由地質調查所專業導讀，邀請南勢角學園、師生及地質調查所同仁等一起從學校出發，了解南勢角的地質樣貌，最後在南山福德宮前共同宣示守護行動。

(中國時報)

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