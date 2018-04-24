金鐘金曲雙主持 說唱桐花祭

2018年04月24日 04:11 中國時報 邱立雅／竹縣報導

為推廣客委會的客語深耕計畫，新竹縣政府在2018桐花祭系列活動中，特地以桐花祭為主題製作客語教學節目，縣長邱鏡淳邀請廣播金鐘獎最佳主持人徐子雁以及金曲歌手曾仲瑋聯合主持，自己也入鏡客串演出，用邊唱邊學的方式教大家學習與桐花祭相關的詞彙。

「用音樂來說客家、學客家，是客語教學新創舉。」廣播金鐘獎最佳主持人徐子雁在節目中吹奏長笛開場，藉由學唱歌學到客語詞彙，「雙人主持，雙效功能」，達到學習客語雙倍的效果。

主持人之一的曾仲瑋則在節目中邊彈吉他邊教學，他表示，透過教學讓大家學習客語又可以傳唱自己的創作，很感謝新竹縣政府文化局願意給新人機會，也很榮幸可以跟金鐘獎主持人徐子雁一起搭配主持。

文化局長張宜真表示，節目以生動幽默的方式，介紹桐花祭期間會用到的客家語彙，很特別的是節目中不但用「說」的教學，還用「唱」的教學，藉由客家歌教學，不但學會說客家話，也同時學會了客家歌，這次教學節目就是用了曾仲瑋自己的創作曲「今晡日」歌詞當作客語教學的內容。

邱鏡淳特地在節目中客串演出，親自教大家說客家話，盼觀眾打開電視，就能學習客家多元的文化以及敬天地的精神，藉由這一項的客語教學，達到寓教於樂的功能。

(中國時報)