渣男分飾兩角 逼女拍性愛片

2018年04月24日 04:11 中國時報 呂妍庭 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

在服飾店工作的林姓男子，已婚且育有子女，仍覬覦女性顧客美色，一人分飾兩角，先取得被害人裸照，再以公開裸照為由，威脅被害人和他拍攝性愛影片，事後再假藉影片不符要求跟被害人索討35萬元，或再拍5部性愛片，封口費就能降到20萬，被害人查覺有異報警，才發現是渣男分飾兩角想騙色又騙財，嘉義地方法院審理後，判林男3年10個月。

法院判決書指出，林男是一家服飾店副店長，去年6月認識被害人A女後，分別申請「張小天」和「林道」兩個臉書帳號和A女互加好友，之後再以「小天」身分加A女LINE，兩人互傳裸照，因見A女頗有姿色，「小天」竟要求A女和「林道」自拍性愛影片，不從就公開裸照。

A女因擔心被男友知道自己曾傳裸照給其他人，心生畏懼下和「林道」相約在汽車旅館，並將性交影片傳給「小天」，1個月後，林男竟以表現不符要求為由，要求A女拿出35萬元，或再跟「林道」自拍5部性愛片，每部影片需依指定劇情、方式完成，每天加碼傳裸照給他，支付金額就能降到20萬元。

原本A女還乖乖傳裸照給「小天」，直到親友提醒，才查覺可能受騙。

警方獲報後在服飾店查扣兩手機，比對臉書帳號登入IP和時間，以及手機內找到的性愛片，確認「張小天」和「林道」皆為林男所扮，考量林男已和被害人達成和解，且患有思覺失調症，法院依強制性交判林男3年8個月，強制罪處8個月，合併執行3年10個月，全案可上訴。

(中國時報)