渣男分飾兩角 逼女拍性愛片

友善列印
中國時報
／嘉縣報導

在服飾店工作的林姓男子，已婚且育有子女，仍覬覦女性顧客美色，一人分飾兩角，先取得被害人裸照，再以公開裸照為由，威脅被害人和他拍攝性愛影片，事後再假藉影片不符要求跟被害人索討35萬元，或再拍5部性愛片，封口費就能降到20萬，被害人查覺有異報警，才發現是渣男分飾兩角想騙色又騙財，嘉義地方法院審理後，判林男3年10個月。

法院判決書指出，林男是一家服飾店副店長，去年6月認識被害人A女後，分別申請「張小天」和「林道」兩個臉書帳號和A女互加好友，之後再以「小天」身分加A女LINE，兩人互傳裸照，因見A女頗有姿色，「小天」竟要求A女和「林道」自拍性愛影片，不從就公開裸照。

A女因擔心被男友知道自己曾傳裸照給其他人，心生畏懼下和「林道」相約在汽車旅館，並將性交影片傳給「小天」，1個月後，林男竟以表現不符要求為由，要求A女拿出35萬元，或再跟「林道」自拍5部性愛片，每部影片需依指定劇情、方式完成，每天加碼傳裸照給他，支付金額就能降到20萬元。

原本A女還乖乖傳裸照給「小天」，直到親友提醒，才查覺可能受騙。

警方獲報後在服飾店查扣兩手機，比對臉書帳號登入IP和時間，以及手機內找到的性愛片，確認「張小天」和「林道」皆為林男所扮，考量林男已和被害人達成和解，且患有思覺失調症，法院依強制性交判林男3年8個月，強制罪處8個月，合併執行3年10個月，全案可上訴。

(中國時報)

竹高羽球隊 世界賽奪金 17歲宅男罹大腸癌末期

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。