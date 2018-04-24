17歲宅男罹大腸癌末期

2018年04月24日 04:11 中國時報 李義 ／高雄報導 ／高雄報導

17歲宅男沉迷電玩，作息不正常又熬夜，連續3年吃泡麵、香腸及速食食物裹腹，發現身體不適就醫，竟已是大腸癌晚期且腫瘤已轉移至淋巴。另有16歲腦麻少女發燒3天、便祕又嚴重貧血，結果也已是大腸癌末期。

上述2起病例都是高雄市阮綜合醫院收治，外科部部主任暨大腸直腸外科主任趙東波指出，17歲少年因無家族史，才會過於輕忽，以致確診時已是晚期。而16歲少女目前僅能做症狀治療紓緩不適症狀。

趙東波表示，大腸癌連續多年蟬聯國人十大癌症第1名且有年輕化趨勢；台灣腸癌病友協會曾分析2013年資料，發現20歲以下罹患腸癌者是10年前的2.1倍，85歲以上更是10年前的3.3倍，推測跟環境毒素及平均壽命延長等因素有關。

大腸癌的成因仍然是未知數，只能從統計數據上得知和飲食習慣有關，肥胖、缺乏運動、吸菸、飲酒及作息不正常也都可能增加風險。

台灣癌症基金會曾針對108名大腸癌友進行調查，提出可能增加罹癌率的4大作息問題，包括近8成患者經常吃消夜、用餐時間不固定，還有超過6成5患者睡眠不足、一周3天以上熬夜，另有超過半數患者每天平均加班超過3小時，4成患者未每天排便，半數以上有便秘或常腹瀉情況。

趙東波說，大腸直腸癌是可被預防的癌症，多吃蔬果、少紅肉、燒烤、油炸食物、勤運動並加上主動篩檢。家長應幫助孩子建立均衡飲食習慣，少吃高動物性脂肪、高蛋白質，增加膳食纖維，適度運動並養成良好排便習慣，若出現大便習慣改變或有不明原因的缺鐵性貧血，盡速就醫。

(中國時報)