龍鳳谷浴池重建延宕 湯友怒

2018年04月24日 04:11 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

北投媽祖窟、羅漢窟公共溫泉有超過半世紀歷史，北市府2014年以位在行水區為由拆除，讓湯友不滿怒嗆「拆湯還湯」。市長柯文哲2016年初裁示在陽明山龍鳳谷生態池異地重建，進度卻一拖再拖，引發居民不滿；對此，產發局長林崇傑表示，依中央陽管處審查計畫進度，真正發包工程可能要等到2022年。

媽祖窟、羅漢窟長年免費提供泡湯，浴池遭拆除後，不少民眾曾到市府抗議。前年柯文哲現勘龍鳳谷生態池，同意將浴池異地重建，指示產發局統籌，北水處負責水資源開發計畫，大地處負責興建計畫，讓居民期盼不已。

不過事隔2年，重建進度牛步，議員何志偉23日在議會詢問進度。產發局長林崇傑表示，去年底將計畫送到陽管處審議，計畫在年初被退回，後續請北水處、大地處修正，4月已再度提送，現在就等陽管處安排審查時間。

何志偉質疑，市府曾承諾去年要動工，但計畫書寫得慢，好不容易提送又被退回，時程再延宕8個月，不滿計畫一延再延，民眾只能苦苦等待。

大地處回應，龍鳳谷生態池位在特別景觀區，建築設計需要特殊考量，取水位置也需審慎評估，因設置要求非常嚴格，計畫才被退回。林崇傑說，預估陽管處2020年才會審查完，因工程還沒進行細部設計，後續發包要等到2022年，市府會積極與陽管處溝通，盼能提前通過審議。

(中國時報)