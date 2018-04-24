漂流遇見你 音樂紀錄片感人

由泰雅族導演陳潔瑤（右五）執導的音樂紀錄片《漂流遇見你》，23日在府中15新北市紀錄片放映院舉辦特映會。（王揚傑翻攝）

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中國時報
／新北報導

由泰雅族導演陳潔瑤執導，紀錄南太平洋法屬小島「新喀里多尼亞」原住民音樂的紀錄片《漂流遇見你》，23日在府中15紀錄片放映院舉辦特映會，文化局與原民局以行動支持好電影，決定協助募資，將這部紀錄片推上院線，讓更多人看見這部難得的記綠片。

《漂流遇見你》為2016年新北市紀錄片獎優選作品，並榮獲原住民族委員會與國家文化藝術基金會補助，歷時5年拍攝完成。拍攝期間，透過新喀里多尼亞島與台灣2個島嶼原住民音樂的交流，印證音樂是全世界共通的語言，是部人與土地、音樂、文化的故事。

導演陳潔瑤表示，《漂流遇見你》是她首次嘗試的音樂紀錄片，由於很少人去真正了解國外原住民的音樂，很高興有機會可以跟音樂人舒米恩、保卜一起到南太平洋的小島，與當地「卡納克」原住民音樂人雷鬼樂團主唱尚保羅，進行一場音樂交流之旅。

陳潔瑤說，雖然在當地語言不通，但在傳統文化與生活背景上，有許多與台灣原住民相似的地方，這次是兩個島嶼的原住民，透過彈奏樂器、吟唱、拍打節奏進行交流。

金曲歌手舒米恩特別強調，在這次旅程中的音樂創作，同時也是電影主題曲，只有進戲院才聽得到。

文化局表示，《漂流遇見你》8月將在光點華山電影館播出，同時目前已在進行募資，將這部紀錄片推上院線。。

(中國時報)

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