喊爽的務實根本不務實

2018年04月24日 04:11 中國時報 邱師儀

持平而言，蔡英文配上賴清德原本可以有「務實」的兩岸關係基調，畢竟他們最有條件做到綠營2000～2008年第一次執政時做不到的事，扁時期的山頭蘇、蔡、呂、游、葉，乃至於謝長廷都還停留在「務虛」的階段，也就是做出「象徵性」的台灣獨立來建構國族認同，但礙於當時社會氛圍，卻又不能喊得太明顯，最終落實到兩種手段：第一是喊出「愛台灣」進行族群動員，第二是起用杜正勝、莊國榮等人啟動教育系統的政治改造，終而產出天然獨世代。然而蔡、賴不一樣，他們是民進黨中最有機會延續馬政府8年兩岸融冰狀態的組合，甚至跳出一個歷史高度來建構民共在辯證後的新關係。

可惜沒有，2016年至今，蔡政府專注在國內立法工程，並把主要敵人鎖定為早已孱弱不堪的國民黨，從黨產、轉型正義到軍公教的年改，柿子雖然軟，但刀刀切進心。另外一方面，蔡總統對大陸並沒有用心，甚至連中共可以被檢討的人權紀錄與民主化，所提出的批判都沒有馬英九總統時期來得多。但是蔡的相應不理與南向政策，等於是關起門來罵厝邊給自己的小孩聽，鄰里當然不會和睦，尤其當這個厝邊最近富了起來，也想在鄰里間有一些作為，蔡總統參不參與大陸所主導的每一場局，或有討論空間，但選民的檢驗時間從不等人，台灣青年的就業問題與全民低薪困境，全部體現在人才出走的症狀上，這不是民進黨搞政治或者鬥爭國民黨就能解決的事。

具體而言，民進黨最大的敵人是大陸，但最大的機會也來自於大陸，大陸要的「九二共識」，蔡政府大概因為害怕流失綠營選票而一再迴避，但換個角度想，承認九二共識就只是個口惠，實至或不至的負擔不會在蔡的任內，但蔡若能突破深綠的綁架，承認九二共識，即能擘畫新局，不但為經濟找活路，更實質的是可以吸引到主流選民，而不是走川普分化選民的險勝路線。然而，2018年大選在即，蔡賴體制在兩岸局勢上下的棋險阻重重，負面效應也依序顯露。

台灣民意基金會最新公布民調，僅32%民眾贊同蔡總統領導國家的方式，聲望任內第3低，董事長游盈隆甚至表示：小英的執政困境已經來臨。至於自稱「務實台獨工作者」的賴揆，過去1個月支持度明顯下滑，不滿意者增加7個百分比。執政滿意度整體下降，簡單說就是歸咎於小英迴避九二共識與賴揆的台獨論。

有人說政治就是高明的話術，其實一點也沒錯，賴揆的務實論，白話來說就是不用再額外宣布台獨與不改國號與國歌，倘若不論最終統獨想像的話，請問：與馬總統的「維持現狀」有何不同？又與蔡總統的「維持現狀」又有何不同？事實上，全部都是一樣的菜，只是賣的餐館不同而已。然而這道菜怎麼賣卻是「奇檬子」的問題，賴揆在立法院挑明了說自己是台獨工作者，基本上就是爽了深綠的奇檬子，壞了大陸的奇檬子，而說出來不會是務實，因為對主流選民不會是務實。最務實的說法應該還是像柯P，知道講什麼大陸會跳腳？大家心知肚明，但就不要去草螟弄雞公，民進黨不理會這道理，難怪反柯越反，柯越旺。（作者為東海大學政治系副教授）

(中國時報)