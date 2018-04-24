AIT喬遷 台灣別興奮 大陸別緊張

2018年04月24日 04:11 中國時報 沈呂巡

據報導美國在台協會（AIT）台北辦事處將於6月遷到內湖新址，美國是否或將派什麼層級的高官來主持典禮，已受到各方一致矚目。事實上從美國立場言，最近其駐外使館遷址有極大政策意涵者，更有其駐英國及駐以色列的新館。

美國在倫敦的新館原說是川普總統趁本年初訪英之時，親為剪綵啟用，但元月間川普推文以原使館在倫敦鬧區，前政府換地遷建到現較偏遠之地，是失算的交易，故拒絕前往揭幕，也迄未訪英。實際理由可能是英國民意對川普作風多不認同，對其往訪或有大規模示威，女王也未必出見。故元月12日新館逕行升旗啟用，原說要代川普主持的提勒森國務卿不但未去，現也已下台。

川普政府上年底宣布承認耶路撒冷為以色列首都後，原準備明年底才把大使館自台拉維夫遷往。但最近宣布，為配合以色列下月中旬的建國70年紀念，將同時在耶城啟用一臨時大使館。以國際上（尤其阿拉伯國家）反對此事之廣之烈（聯合國大會反對美國的投票是128比9），新館成立時必肇相當衝突，美方有無高層人士前往主持也必成國際焦點。

若AIT接著於6月喬遷，國際媒體現已傳聞美方可能派新任國安顧問波頓來主持，國內也有人以為上月美國務院亞太副助卿黃之瀚來參加謝年飯，已經是一高層突破的先例。但前者只是例舉，後者則勿忘2016年同場合，美國派的是層級更高、遠較資深的國務院經濟首席副助卿（該院每局多有4、5名副助卿）。而亞太副助卿訪台也早有先例，如2014年3月，同1周內3位副助卿或副助理部長來訪，包括亞太及國際組織副助卿。

故而若把副助卿（副助理部長）等級列為高層似太普通，難有提升台美關係的作用。而依據上年《美國國防授權法》的定義，高級官員也至少要是助理部長（含）以上的。此一標準下，蔡政府兩年內只有商務部助理部長、婦女議題及人囗販運議題特使各一來訪，前者還是馬政府排定、新政府甫就職後到訪的。

馬政府任內沒有《台灣旅行法》，但以上述標準也有19名聯邦高官公開訪台，包括：署長2人（國際開發、環保）；副部長及次長級5人（能源副部長、前後2位副貿易代表來談TIFA、商務部次長、財政部代次長）；國務院助理國務卿級4人（前後主管經濟事務助卿、國際資訊協調長、國務卿科技顧問）；助理部長級6人（財政、商務、住都、貿易、環保2人）；及跨性別人權事務特使及國家氣象局局長各1人。

再根據外交年鑑，民國104年內我們訪美的部、次長即高達64人次。以這樣的紀錄，現在又有了《台旅法》的加持，期盼美國這次派1個部長來主持盛典，而後有更多助理部長（含）以上的官員應業務需要訪台，似不為過，大陸也不應該太緊張。

我們不知道AIT會不會像美駐英大使館般升旗開館，但該處的前任處長司徒文最近接受我媒體訪問時表示，他在台美斷交後首度在AIT內升起美國國旗。我們雙橡園升旗後於司徒之舉，若雙方均在重要場合偶而升旗（我們是2015年元旦），並非如有外交關係的天天升，且係對等，本應無爭。在自己的場域內偶而升自己的國旗，又踩了誰的紅線？

美國現在鷹派人物盡出，我們如果不顧兩岸情勢，與他們緊抱共同抗中，絕非台灣之福。但遵循過去慣例，趁機尋求台美關係的逐步提升，仍應有所作為。除了象徵性的事務外，也應爭取實利，包括美國鋼、鋁進口特稅的豁免，及已延宕多時「台美貿易暨投資架構協定」（TIFA）會議的召開，並對美國一旦又決定參與《跨太平洋夥伴協定》（TPP）有所準備。馬政府時代，美國已一再公開表示歡迎我參加TPP，現在呢？

（作者為前駐美代表）

(中國時報)