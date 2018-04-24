2018年04月24日 04:11 中國時報 趙春山

上周台灣周邊發生兩件大事：一是北韓金正恩宣布中止核試爆與飛彈試射，並擬於27日舉行兩韓領導人10年來的首次「文金會」；另外是大陸接二連三將在鄰近台灣海域進行軍演。兩件事一文一武，看起來各自獨立，但彼此又環環相扣；尤其是金正恩一波又一波的展現和平外交攻勢，確實讓人刮目相看。

一般認為，金正恩此舉是把北韓的國家戰略，從發展核武、核武和經濟並行，轉變為全力振興經濟。不可否認，發展核武確實帶給北韓國家榮耀，也維繫了金氏王朝的長期獨裁統治；但全面軍事化的結果，使北韓在經濟上付出了慘痛的代價。北韓的「一窮二白」，在全球名列前茅；發展核武也使朝鮮半島成為東北亞的一顆不定時炸彈，但北韓並未因為擁有核武而獲得足夠的安全保障。

金正恩想仿效鄧小平的撥亂反正，即把全黨全國的工作重點，從「以發展核武為綱」，轉移到「以社會主義經濟建設為中心」，這是一項明智之舉。對於中國大陸實施改革開放政策40年來的成就，金正恩不會視而不見，當然也會生出「有為者亦若是」的雄心壯志。

導致朝鮮半島情勢的緊張，除了歸咎於北韓的擁核自重外，強權介入也起了推波助瀾的作用。為了避免落入「人為刀俎、我為魚肉」的下場，金正恩選擇「談判代替對抗」，並利用強權之間的爾虞我詐，展開一系列的「預防性外交」。

金正恩能順利推動和平外交，應是獲得南韓的鼓勵和協助。據說擬議舉行的「川金會」，就是南韓穿針引線的結果。根據報導，在即將召開的「文金會」中，兩韓將討論把《朝鮮停戰協定》進一步提升到「和平協議」或「和平條約」的可能性。

無論如何，朝鮮半島情勢是朝緩和的方向發展；相形之下，台海危機卻是步步升高。影響台海情勢最重要的因素是中美競合關係。長期以來，雙方關係是沿著安全和經濟兩個軌道發展。安全呈利益競爭之勢；經濟則多互利互補空間。

但川普上台後，選擇以經貿來對中國大陸進行制裁。由於川普把中國定位為「戰略競爭對手」，認為中國軍力擴張已影響到美國的安全利益。因此，一場貿易戰下來，戰火必將延燒到雙方關係的其他層面。在中、美戰略競爭的態勢下，台灣已成為川普對中施壓的籌碼；而對岸則藉對台「文攻武嚇」，展現其對美抗壓的能力。

金正恩推動和平外交的過程顯示，緩和台海情勢非任何單方的行動可以達成，必須經由相關各方的共同努力。對台灣而言，當務之急是拋棄「台獨」不切實際的幻想，以具體行動向對岸展現「兩岸一家親」的感覺。「馬習會」的順利召開，就是因為這種感覺所建立的互信基礎。馬英九不講統一，但對岸相信他不會搞台獨。

對大陸而言，爭取台灣民心不是單靠惠台31條措施，而是要如何相向而行，提供台灣經濟發展所需的安全保障。民進黨前主席許信良曾提出「蔡習會」的構想，以當前的兩岸氛圍看，這個構想有若「天邊的彩虹」。但兩岸如把推動中華民族偉大復興作為共同奮鬥的目標，則「蔡習會」的構想，也不是沒有付諸實現的可能。既然蔡英文總統說過什麼問題都能談，兩岸就談談如何從大處著眼、小處著手，來振興中華民族的問題吧！

（作者為淡江大學大陸研究所榮譽教授）

(中國時報)