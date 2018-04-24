2018年04月24日 04:11 中國時報 魏國彥

環保署長李應元日前接受中央社專訪表示，環保署通過深澳燃煤電廠擴建案環評，觸發「重啟核四」說法再起，他願意賭上烏紗帽，挑戰擁核者，用公投表決要核四還是要深澳，若大家選擇核四，他願下台承擔責任。訪問中他表示「台灣地震頻繁，安全及工程控管也不一定比日本嚴謹」，批評「大家都太健忘了」，絕對不能重啟核四。

公衛學者柯亨（Cohen）2017年發表在醫學權威學刊《刺胳針》（Lancet）的文章表明，2015年全球有420萬人死於細懸浮微粒PM2.5，這其中有將近270萬個案例（約60%）發生在東亞與南亞，追根究柢，中國與印度的火力發電廠奪取了數以百萬計的性命。請問，全球有多少人是因為斷層錯動引發核電廠事故而喪生？事實上，任何發電方式都有風險，身為科學家，我們要放在同一個天平上衡量。

我自知欠缺公共衛生學學能，只能多看學術文章，扣問於學者專家，我讀到：一、台灣大學流行病學與預防醫學研究所林先和團隊2015年的一篇論文對於418個病患做7年的追蹤，發現肺結核罹患率與PM2.5濃度有顯著相關；二、林口長庚醫院腎臟科黃文宏、陳昭妤醫師團隊2017年發表的學術論文指出他們所追蹤長年進行「血液透析」的病患，血液中的鉛含量濃度與病患生活區域的PM2.5濃度與汙染超標日數有顯著正相關。這些台灣研究案例說明燃煤電廠之危害，公衛學者李署長可以視而不見嗎？

日本2011年福島電廠的核種外洩導因於外海的板塊邊界逆衝斷層強烈地震，台灣的4個核電廠有同樣形式的威脅嗎？據我所知，台電公司這6年來在歐洲相關機構的檢核之下正從事各種「古海嘯」調查及「未來海嘯」模擬，研究結果未來將由原子能委員會審查。政府分官設職，有關興建核能電廠的環境影響評估是原子能委員會的職掌，從來沒在環保署審查，李署長身為政務官，應謹守業務執掌分際，不宜跨界放言，壓縮政院同僚未來秉公審查的空間。

李署長要與擁核者以公投對決，意思是核能發電與燃煤發電只能二選一，這又是哪門子邏輯？為了台灣的能源安全、供電穩定、減少空汙危害，考量我們的資源條件與地緣戰略，我們要做最好的能源組合，並隨技術進步、資源開發而機動調整，與時俱進。擁核者提出「以核養綠」，表明使用核能是一個過渡性的作法，這裡面有務實，也有理想，更有策略；而李署長展現的卻是緊抱「非核神主牌」，不准越雷池一步，獨斷威權，似非愛台灣之道。（作者為國立台灣大學地質系教授、環保署前署長）

(中國時報)