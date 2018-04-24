社論－金正恩棋子變棋手 小英能嗎

2018年04月24日 04:11 中國時報 主筆室

喊打喊殺的惡霸突然笑瞇瞇握手言和，讓人格外驚喜。北韓領導人金正恩去年狂射飛彈、大搞核爆，今年卻主動展開和解攻勢，彷彿比美國更急著想解決核武危機，中、美兩大國喜出望外，迫不急待跟著他的指揮棒走。金正恩謀略之深、布局之完整、執行力之強，的確為舉世領袖立下了一個翻手風雲的範例。

要領導一個國家，情勢、目標、籌碼、策略、執行是最基本的5個要項。北韓手上的牌原本不妙，長年封閉、經濟落後，金氏政權鐵腕統治，以保住政權為最優先目標，最大的威脅則是美國的攻擊。而北韓處於戰略樞鈕位置，中國與俄羅斯不願美國拿下北韓抵到自己家門邊，美國也無意為了北韓與中、俄衝突，北韓便得以在三方勢力均衡下安享太平。

北韓企圖強化軍事力量為自己增加籌碼，積極發展核武與飛彈，並藉著操作邊緣手法，得到了經援和發展核武的時間。如今北韓已試爆氫彈及試射洲際飛彈，威脅力更強，更有本錢與美國談判。

金正恩無論是戰是和，策略布局都精準完整，而且笑臉攻勢的力道不輸飛彈。去年他讓全世界見識到北韓的核武與導彈實力，今年改走和解路線，不只頻頻端出好康，且布局完整全方位無死角。派胞妹金與正出席南韓平昌冬奧，同意與文在寅舉行南北韓高峰會，成功把南韓拉了過來。向南韓特使團表達如果安全獲保障，北韓願與美國談判放棄核武與建交，還請特使團替他轉達會談邀請函，樂得川普馬上接受，歷史性的「川金會」就此敲定。

金正恩隨後訪問中國，重新鞏固中國的支持，也派外長訪問俄羅斯，為朝鮮半島訂定和平協定打造國際背書。川普派遣預定接任國務卿的中情局長蓬佩奧密訪北韓，據報導南韓已與美國、北韓商討和平協定。日前金正恩更宣布中止核試及洲際飛彈試射，雖然「凍核」並非「廢核」，但已足以打動所有為北韓心驚膽戰的國家。

金正恩以核武飛彈為籌碼，製造出談判的戰略縱深，再交換能確保政權安全且獲得中、俄、南韓支持的和平協定，還可以解除聯合國制裁換來經援。當然，外界不必高興得太早，過去北韓曾經3度與美國協議棄核，結果都撕毀承諾，如果這次最終又是被耍一次，倒也不會讓人意外。只是既然有和平解決的機會，總應該積極回應，若能有效緩解北韓核武危機，對整個世局都是有利的。說起來，只要北韓沒有硬要和這個世界過不去，這個世界其實也沒有必要和北韓過不去。有心拚經濟的金正恩，以縝密策略與強大執行力，依循自己設定的腳本，正替北韓開創全新的發展局面。

長期以來，許多戰略分析家認定北韓與台灣陣營雖然不同，境遇卻非常類似，都是中、美、日、俄等大國博弈的籌碼，命運向來由大國決定。但年輕的金正恩把幾個大國玩得團團轉，台灣卻只能低聲下氣，順從美國，討好日本。

台灣並非沒有籌碼為生存發展找出路，包括經貿實力、亞太戰略地位、民主形象、中美關係的潤滑劑、中華民族的民族情感，及大陸許多民眾嚮往的道德、文化力量和人情味。領導者應正確研判內外情勢，以最佳策略讓手上的籌碼發揮最大功能，才能保障並擴大台灣的生存與繁榮。

但蔡英文低估自己的實力，不敢面對大陸的壓力。她避免直接挑釁大陸，卻消極無為，對中方要求的九二共識不答不理。明知全球第二大經濟體的大陸對台灣經貿成長有重大意義，台灣迫切需要爭取每個生存發展的機會，蔡英文卻始終拒絕尋求與大陸的可能交集，任令雙方關係陷入冰封也不以為意。當兩岸交流停擺，外交再陷困境，蔡英文只一再說要維持現狀，殊不知兩岸關係並不是靜止不變，而是有如激流行舟，光維持現狀都要花上大量心力，如果放手擺爛，更不知會被激流沖到了什麼地方。

明明可用的籌碼卻棄而不用，坐視國家處境惡化、經濟江河日下。此時蔡總統還在受訪時稱我們也是棋手，會順勢而為，其實台灣已被潮流水勢推到了世界的邊緣。也許蔡總統以為自己是在長考中的棋手，但台灣如果只是坐以待斃，在大國交鋒中漸漸變成了一子廢棋，堅持封棋不舉的總統豈不有愧於全民？

(中國時報)