蔡政府當心環保夜路走多了

2018年04月24日 04:11 中國時報 卓亞雄

不管藍綠的政黨傾向，高達73.8%的北北基民眾認為深澳電廠應重啟環評，這數字呈現幾重意義：

一、民眾反應很理性，「重啟環評」表示民眾並不反煤電，在重啟環評揭曉前態度中立，如果不危害民眾健康，民眾再進一步考慮是否接受深澳燃煤電廠。

二、環保署應當視此為環評公信力的重大危機。73.8%民眾不信任上月14日過關的環境差異分析，表示執掌環評審查的環保署不被信任。此刻環保署應慎思是與不同意環差結果的民眾鬥嘴？還是挽救環評的公信力？

80.9%泛綠選民支持重做環評，泛藍選民超過75.1%支持重做環評，說明民眾對深澳電廠的態度超越選舉因素、超越政客影響，顯示北北基民眾對自己、子孫環境的關心超越政治。

環保署應把重啟環評決策定位為搶救環評大作戰，是因為深澳環差分析保送過關存在太多瑕疵。沒錯，深澳電廠十餘年前已通過環評，事隔多年後因主客觀因素變化打算重啟，確可就與10年前變化部分送請環評委員比較，此即「環差分析」。前提在於變了多少？如果大翻修後扛著舊門牌號碼硬闖，打算走環差分析的捷徑，說不過去。

深澳電廠重啟最大的變化是卸煤碼頭由10年前的番仔澳，變更為如今的深澳碼頭，當然大大不同。番仔澳灣面對岬角以北水域，如今深澳灣則面對岬角以南海域，水流、風向、水生生物有相當大的差異，怎可能逕予認定差異不到1成，准用環差途徑？

另個更讓人存疑的是，環差分析是依法辦理，不是環評主管機關可逕予裁定；若深澳電廠環保署允許走環差捷徑放行，是否意謂還有下一個環評變更也可由環保署逕予裁定，走環差捷徑達陣？那環評公信力豈非蕩然無存？

很不幸，還真有疑似案例出現。台電大潭電廠應付供電緊張，除了去年緊急7號單循環機組，另擬擴增8、9號機組成為亞洲最大燃氣火力電廠。擴增計畫環評過了，台電想變更輸電線路設計，從原來送審的往東南方送到龍潭變電所，逆時針旋轉90度往北走送到林口電廠，這麼大幅度的輸配電設計變化，至少差100億工程款，由原先陸路改走海岸線，幾乎是完全不同的兩套設計，竟也能走環差捷徑？

走環差捷徑或許面臨愈來愈多的質疑。李應元應「三三會」邀請演講時即說，可能再委請第三方對深澳電廠環評做一次國際標準的模擬。這句話隱含之前深澳環評不是依國際模式，或者第三方執行的環評更有公信力？這都是我國環評制度長存的問題。

（作者為資深媒體人）

(中國時報)