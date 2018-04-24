2018年04月24日 04:11 中國時報 胡幼偉

不管教育部最後是否同意管中閔出任台大校長，卡管一案都無可避免地會產生嚴重的後遺症。這才是本案最讓人擔心之處。

首先，只要民進黨執政，國立大學校長必須「顏色正確」，才能獲得教育部認可，是卡管走到現在大家學到的「教訓」。這樣的認知使台灣的各國立大學都籠罩在濃濃的綠色陰霾中。於是，再有校長出缺，顏色非綠，但學問人品一流的學者，恐怕就不會再淌這種混水，自找麻煩地去參加校長遴選了。其結果就是大大限縮了大學找到一流人才當校長的機會，而未來竟然能獲教育部認可的各校新校長，不管再怎樣聲明，也都會被認為頭上必然有一頂綠色桂冠，否則，又怎能順利拿到教育部的校長聘書？

其次，現任的國立大學校長，從教育部卡管的狠勁，以及對「自己人」的寬待中，恐怕也強烈意識到，今後，在治校時，最好方方面面的考慮，要盡量擺出寧綠非藍的態勢，否則，隨時會有一隻看得見的手來檢討校長的適任程度。於是，大學自治終於質變為校長「自制」。要不然，哪個校長經得起校內綠色師生和教育部裡應外合的鬥爭？

卡管的另一後遺症，就是徹底閹割了大學校長遴選委員會的功能。國立大學校長的產生，不由校內師生普選或教育部直接官派，就是希望經由獨立運作的遴選委員會，以超然公正而又具有權威性的審慎判斷，為大學選出最適當的新校長。但從卡管過程來看，教育部顯然完全不尊重，也不相信遴選委員會的正面功能，這就使未來各校的遴選委員會陷入一種兩難困境。

一方面，遴選委員會希望能由德高望重者組成堅強陣容，但既然教育部那麼看重「顏色」，又可以完全不理會遴選委員會的決議，那麼還有多少清流願意浪費時間去擔任遴選委員？另一方面，如果委員會成員都是清一色的綠，遴選委員會又會變成只是教育部的橡皮圖章，完全失去了公信力。

最後，由於卡管的終極爭議落在管中閔和對岸的學術交流，這就使得台灣的大專教師不得不把去對岸和大陸師生互動，看成是一種高度敏感的行動。尷尬的是，對方對台灣教授的禮遇，原本是對我方學術界的肯定與尊崇，卡管搞大後，不但是羞辱了對方的美意，也貶低了我方的自信。今後，去大陸做學術交流，都要搞得像錦衣夜行一樣，能低調就盡量低調，能隱密就不要公開。從此，說你來自高度民主自由的社會，誰信？

當然，教育部是不會在乎這些卡管後遺症的。反正，只要顏色不對，寧可錯殺一百，也不放過一個就對了！（作者為中國文化大學新聞系教授）

(中國時報)