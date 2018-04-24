新北共融藝術節 致力文化平權

近年頗為活躍的林靖嵐聽障舞蹈團，將在新北共融藝術節演出2場。（吳岳修翻攝）

友善列印
中國時報
吳岳修／新北報導
新北市長朱立倫（後排中）表示，共融藝術節要為新北市打造出最友善、平等的藝文環境。（吳岳修攝）

藝術不分你我！新北市引入國外共融藝術精神，舉辦全台第一個強調「文化平權」的共融藝術節，打造平等、友善藝文環境，從5月起至10月，將在各博物館及藝文會場舉辦百場電影、講座、展演、工作坊等活動，市長朱立倫說：「要讓每個人在舞台上都有發光發熱的機會。」

各領域團體共同融合

新北市文化局指出，共融藝術節活動多元，像十三行博物館暑假推出「飄洋過海的家」等14部講述勇氣、新住民與原住民系列電影與動畫；知名林靖嵐聽障舞蹈團5月28日及6月4日展現無聲世界裡最有張力的肢體語言；2017年英國高等教育獎得主、英國布萊頓大學藝術學院院長Alice Fox，於8月26日來台舉辦共融藝術講座等；藝術節主視覺採用慢飛天使黃譯霆彩繪作品。

朱立倫說，文化平權是新北市努力目標，共融藝術節要讓所有市民感受藝術與文化是互相包容、尊重，不管是原住民、新住民、身心障礙弱勢團體或任何年齡層人士，人人都能在文化層面展現才華，舞蹈、演唱等表演藝術、工藝展出、博物館展覽或知識文化交流座談等，都歡迎所有人一起來參與新北市共融藝術節，讓共融藝術能在每位市民眼中展現。

演出者及觀眾都成長

新北市文化局長林寬裕說，新北市辦過很多藝術活動，今年是首次運用「共融」概念，意指共同與融和，讓每個人都能平等參與藝文演出、欣賞，把所有表演團體、演出領域都能成為每個市民好朋友，不僅鼓勵演出者，也讓欣賞者成長，這就是共融藝術節最主要的目的。

(中國時報)

兩大芭蕾舞后來台飆舞

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。