新北共融藝術節 致力文化平權

2018年04月24日 04:11 中國時報 吳岳修／新北報導

新北市長朱立倫（後排中）表示，共融藝術節要為新北市打造出最友善、平等的藝文環境。（吳岳修攝）

藝術不分你我！新北市引入國外共融藝術精神，舉辦全台第一個強調「文化平權」的共融藝術節，打造平等、友善藝文環境，從5月起至10月，將在各博物館及藝文會場舉辦百場電影、講座、展演、工作坊等活動，市長朱立倫說：「要讓每個人在舞台上都有發光發熱的機會。」

各領域團體共同融合

新北市文化局指出，共融藝術節活動多元，像十三行博物館暑假推出「飄洋過海的家」等14部講述勇氣、新住民與原住民系列電影與動畫；知名林靖嵐聽障舞蹈團5月28日及6月4日展現無聲世界裡最有張力的肢體語言；2017年英國高等教育獎得主、英國布萊頓大學藝術學院院長Alice Fox，於8月26日來台舉辦共融藝術講座等；藝術節主視覺採用慢飛天使黃譯霆彩繪作品。

朱立倫說，文化平權是新北市努力目標，共融藝術節要讓所有市民感受藝術與文化是互相包容、尊重，不管是原住民、新住民、身心障礙弱勢團體或任何年齡層人士，人人都能在文化層面展現才華，舞蹈、演唱等表演藝術、工藝展出、博物館展覽或知識文化交流座談等，都歡迎所有人一起來參與新北市共融藝術節，讓共融藝術能在每位市民眼中展現。

演出者及觀眾都成長

新北市文化局長林寬裕說，新北市辦過很多藝術活動，今年是首次運用「共融」概念，意指共同與融和，讓每個人都能平等參與藝文演出、欣賞，把所有表演團體、演出領域都能成為每個市民好朋友，不僅鼓勵演出者，也讓欣賞者成長，這就是共融藝術節最主要的目的。

(中國時報)