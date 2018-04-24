兩大芭蕾舞后來台飆舞

安娜塔西亞．榭芙倩珂（左）除了舞蹈之外，也是時尚界的廣告明星。娜塔莉．瑪莎克（右）是國際大賽常勝軍。圖為她們表演柴可夫斯基舞劇作品《天鵝湖》。（牛耳藝術提供）

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中國時報
／台北報導

首屈一指的烏克蘭大劇院基輔國家芭蕾舞團，將在6月首度來台，為觀眾帶來經典舞劇《天鵝湖》和《睡美人》，並出動兩位首席舞星，分別是烏克蘭國家榮譽藝術家、曾跳過超過2000場《天鵝湖》的娜塔莉．瑪莎克和新生代芭蕾舞星安娜塔西亞．榭芙倩珂，為台灣藝壇一大盛事。

娜塔莉．瑪莎克出生於1982年，4歲習舞，2001年起擔任基輔國家芭蕾舞團首席舞者，並在2006年拿下基輔謝爾蓋．里法國際芭蕾比賽首獎。她表示，芭蕾舞劇是全方位的發展藝術，歷久彌新，「芭蕾舞是非常活的藝術，在這些經典舞作裡，仍然藏有許多現代潮流，並不退時，可以滋養靈魂，增進涵養。」

另一位首席舞者安娜塔西亞．榭芙倩珂，舞蹈之外，也是時尚界的廣告明星，她出生於1993年，在2011年加入基輔國家芭蕾舞團，演出足跡遍及全球，她表示芭蕾舞對她而言，具有反叛精神，「芭蕾舞有一種獨立性和獨特性，令我為之神往。」

基輔國家芭蕾舞團曾獲聯合國教科文組織認定為「普羅高菲夫芭蕾舞最佳詮釋」，以精湛的芭蕾舞技藝傳統著稱，舞團保存多部完整經典舞劇，包括《天鵝湖》、《睡美人》、《唐吉訶德》等，製作規模完整。在歷史上，也和多位舉世聞名的作曲家關係密切，如柴可夫斯基的《天鵝湖》在俄國首演時並未受到歡迎，在基輔國家芭蕾舞團演出過後做了調整才受到關注。

基輔國家芭蕾舞團將於6月6至8日演出《天鵝湖》，6月9至10日演出《睡美人》，地點在台北國家戲劇院。

(中國時報)

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