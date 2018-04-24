沉默50年 平鑫濤前妻出書點名瓊瑤

2018年04月24日 04:11 中國時報 洪秀瑛 ／台北報導 ／台北報導

作家瓊瑤的夫婿、皇冠文化集團創辦人平鑫濤因失智住院，瓊瑤為了1根鼻胃管，與平家3個子女撕破臉，憤而交出照顧權，出書《雪花飄落之前》談長照，並盼50年恩怨一筆勾銷。未料平鑫濤前妻林婉珍本月底將推出新書《往事浮光》，書寫回憶錄，直言「有人說會離婚，是夫妻間出了問題，與旁人無關，但我婚姻裡最大的問題，就是瓊瑤。」

書中以「沉默50年，終於發聲」為題，林婉珍在自序寫道：「有時看到別人寫關於我的事情，卻跟我所見所聞差異甚大。我想，是時候談談我的版本了。」她19歲和平鑫濤相識、25歲結婚，平鑫濤創辦皇冠出版社，她是第1位員工。平鑫濤第1次帶瓊瑤來家裡吃飯，林婉珍就像招待每位皇冠作家一樣，怎樣也想不到幸福家庭因她而破碎。

林婉珍首次揭露平鑫濤與瓊瑤之間五斗櫃情書、午夜電話、牛肉乾、車禍、旅歐1個月、揉爛的《紫貝殼》書封、上班約會、秀新衣服、大紅色窗簾等10則從未曝光內幕。

書中描述，她當時聽幫傭阿姨說，瓊瑤曾穿著中國式的織錦緞上衣到家裡來，問平鑫濤好不好看，幫傭阿姨覺得奇怪，「有新衣服，為什麼要跑來叫別人的老公看？」某次午夜她去電瓊瑤家找老公，發現平鑫濤在瓊瑤家打麻將，「她還說：『妳來把他帶回去啊』」。

林的兒子、皇冠副社長兼發行人平雲在序中提及，「父親欠母親一個真正的道歉」，「我大學念的是歷史，深深感覺『歷史可以被原諒，但不能被忘記』，如果歷史只有一方的說法，就無以還原事實的真相。雖然母親早已看淡往事，我們3個子女還是鼓勵她站出來為自己發聲。」

瓊瑤需要給母親一個道歉？平雲說，「我沒這樣想過，也不需要，瓊瑤當年做了感情上的選擇，她也一定想過好的、不好的後果，她沒覺得虧欠我母親，我不會祈求她對我母親道歉，母親可能等不到我父親的道歉，瓊瑤的道歉更不重要了。」對於林婉珍出書，瓊瑤暫未回應，瓊瑤媳婦何琇瓊說：「上一代的事，不是我們能評論的，對這事我不予置評。」

(中國時報)