董至成囧了 請假誤傳請辭

董至成到大陸交流，希望把學成的經驗帶回台灣。（資料照片）

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中國時報
報導林彥君

董至成之前被傳出因為要赴大陸拍戲辭掉《綜藝大集合》主持，董至成經紀人表示「這件事真的很囧，本來沒有打算要請辭節目，只是到大陸接戲，如果有時間重疊可能會向節目請假，新聞寫他因戲請辭後，董不想多做解釋。」對於之後會不會回歸節目，經紀人表示對目前和民視的合作關係不願多談，現在節目缺席是以請假處理。對此民視表示「不管是請假或是請辭都沒有什麼分別，董至成都是民視大家庭的一分子，民視大門永遠為他敞開。」

董至成參演過偶像劇《流星花園》及《放羊的星星》戲裡角色深植人心，大家都知道他是「杉菜」的爸爸，戲裡合作的演員現在也都在大陸發展得很好，他因為恩人黃義雄（寇桑）邀請，及為和胡瓜一起奮戰，決定接下《綜藝大集合》主持棒留在台灣，他透露瓊瑤曾三度找他拍戲，但主持無法配合而婉拒。

去年《綜藝大集合》入圍金鐘獎，董至成認為「打過主持12年的戰役，節目收視率也穩定，入圍金鐘獎是一個漂亮的轉身，希望趁有機會時到大陸發展。」

5月電影開拍

近期大陸實施惠台政策，讓他瞬間變成政策代言人，他強調會赴陸拍戲不是因為錢「希望可以到大陸交流，把經驗帶回台灣，如果混得好，還能為台灣爭光。」他近期在大陸談主持節目，5月中也將參與大陸電影拍攝。

(中國時報)

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