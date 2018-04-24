陳思璇遇亂流心繫房間亂

2018年04月24日 04:11 中國時報 報導林彥君

伊林名模陳思璇和張雁名23日出席「澎湖YES, I DO」婚紗秀發表會，途中，飛機遇到亂流先急速下降再拉升，陳思璇被嚇得驚聲尖叫，她當下被亂流彈起來，屁股還騰空，抵達澎湖時仍心有餘悸，當下人生跑馬燈跑了一遍，但擔心的竟是房間沒有整理，「我怕以後大家看到我的房間會認為我很邋遢，我也擔心媽媽不知道我把錢藏在哪裡。」

她過去沒搭過國內航線，都是飛長程，以前搭機都是上飛機就睡覺，認為「是福不是禍，是禍躲不過，在飛機上也不能怎樣」，這次被嚇得不敢闔眼，她說：「當時正在跟朋友聊天，我當下真的有尖叫，我很怕到遊樂園玩自由落體，第一次在飛機上感覺好可怕。」

心儀Angelababy

張雁名感情空窗兩年多，他透露上周做了一個夢，夢到和一位金髮外國女孩出去玩，他說夢很真實，起床後依循夢中對方的長相，上網找到類似樣貌的女性，還合成一張照片，他很懊悔沒把夢夢完：「她是我理想的樣子，為什麼我要醒來？」他事後在私人臉書分享，還被朋友虧「幾歲了還在做春夢」，他透露自己喜歡可愛的女性，圈內女藝人Angelababy是他心儀的類型。

陳思璇自認腦波很弱，超級愛購物，她這次到澎湖參加走秀活動，李懿老家在澎湖推薦她必買干貝醬，她表示這次有張雁名陪逛伴手禮店很方便，「可以幫我提東西」。她一連買了鹹餅、黑糖糕、小捲醬、干貝醬、花生酥等總共3300元，兩手幾乎提不動。

(中國時報)