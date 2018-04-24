陳思璇遇亂流心繫房間亂

陳思璇（右）和張雁名昨到澎湖為婚紗秀做準備。

友善列印
中國時報
報導林彥君

伊林名模陳思璇和張雁名23日出席「澎湖YES, I DO」婚紗秀發表會，途中，飛機遇到亂流先急速下降再拉升，陳思璇被嚇得驚聲尖叫，她當下被亂流彈起來，屁股還騰空，抵達澎湖時仍心有餘悸，當下人生跑馬燈跑了一遍，但擔心的竟是房間沒有整理，「我怕以後大家看到我的房間會認為我很邋遢，我也擔心媽媽不知道我把錢藏在哪裡。」

她過去沒搭過國內航線，都是飛長程，以前搭機都是上飛機就睡覺，認為「是福不是禍，是禍躲不過，在飛機上也不能怎樣」，這次被嚇得不敢闔眼，她說：「當時正在跟朋友聊天，我當下真的有尖叫，我很怕到遊樂園玩自由落體，第一次在飛機上感覺好可怕。」

心儀Angelababy

張雁名感情空窗兩年多，他透露上周做了一個夢，夢到和一位金髮外國女孩出去玩，他說夢很真實，起床後依循夢中對方的長相，上網找到類似樣貌的女性，還合成一張照片，他很懊悔沒把夢夢完：「她是我理想的樣子，為什麼我要醒來？」他事後在私人臉書分享，還被朋友虧「幾歲了還在做春夢」，他透露自己喜歡可愛的女性，圈內女藝人Angelababy是他心儀的類型。

陳思璇自認腦波很弱，超級愛購物，她這次到澎湖參加走秀活動，李懿老家在澎湖推薦她必買干貝醬，她表示這次有張雁名陪逛伴手禮店很方便，「可以幫我提東西」。她一連買了鹹餅、黑糖糕、小捲醬、干貝醬、花生酥等總共3300元，兩手幾乎提不動。

(中國時報)

蔡依林添痣3篇 被當蔡琴 陳美鳳憶全能養母接草繩當跳繩

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。