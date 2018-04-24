盧廣仲認看A書「國高中就有」

2018年04月24日 04:11 中國時報 尤嬿妮 報導

盧廣仲23日出席世界閱讀日記者會，透露小時候只看七龍珠、中國民間故事，上大學後才開始看文學書籍，第1本書是室友推薦的《麥田捕手》，從此培養閱讀習慣，現在連《道德經》及《黃帝內經》也有涉獵；問他曾看18禁書籍嗎？他老實說：「以前上課會傳閱一些『小本』的，但不會帶回家。」

盧廣仲小時候只想往外跑，不喜歡讀書，直到念大學時，在一位文青室友推薦下，開始接觸世界名著，「世界名著很少會有地雷，也開始去創造讀書習慣。」至於看過18禁A書，他自招「國高中就有啦」，接著連忙解釋：「但你知道很多書都有『小本』的，就連《道德經》都有。」

樂迷求陳綺貞攻蛋

他日前與陳綺貞等人在高雄中山大學舉辦演唱會，吸引滿場2500名觀眾擠爆現場，盧廣仲唱到一半幽默說：「會熱嗎？我這邊有電風扇分你吹！」他稱自己是台南、高雄混血，和大家約定：「你和我都是魚仔，各自為生活打拚，下次見面要變成好的人。」

演唱會壓軸由陳綺貞身穿褲裝登場，男友鍾成虎擔任吉他手一連飆唱〈魚〉、〈躺在你的衣櫃〉等歌；演唱〈讓我想一想〉時，她開放觀眾許願，台下樂迷央求開小巨蛋，陳綺貞說：「因為你們的聆聽，我的歌才不會被鎖在抽屜裡，我的憂鬱才能離開抽屜，見到陽光。」

(中國時報)