秦漢悼劉立立 難忘遭她潑煤油

2018年04月24日 04:11 中國時報 洪秀瑛 、 林淑娟 報導

趙永馨（左起）、劉雪華、秦漢、谷音、李麗鳳當年演出電視劇《庭院深深》。

瓊瑤劇御用導演劉立立22日病逝，許多和她合作過的明星都感到悲慟。資深帥哥秦漢23日憶及當年拍攝劉立立執導電視劇《庭院深深》印象深刻，當時劇中有火場戲，秦漢要衝進去救劉雪華，衝進去前， 他身上必須先淋水。秦漢說，劉立立可能太緊張，想動手幫忙，結果誤把煤油當水潑，他滿身的煤油幸好被副導即時發現，才又趕快換成水，否則一進去火場就不得了。

秦漢說，劉立立導戲認真用心，大家拍到天快亮，演員都快倒了，劉立立仍張著大眼要繼續工作、不想回家，「她是我合作過精力最旺盛的導演」，劉立立還曾掛著點滴在片場導戲，「她真的對得起『戲劇』這兩個字，完全盡心盡力，貢獻她所有的精力和才華，無話可說，希望她在天堂快樂。」

趙永馨誇導戲用功

趙永馨最經典的角色就是《庭院深深》裡的「翠珊」，瓊瑤的劇本向來不容被更動，當時卻同意趙永馨微修，她常講的一句「翠珊怕怕」的台詞，當時還成為流行語。她誇劉立立是位「細膩、勇敢、用功，24小時都在作品裡的導演」，劉的作品，四、五、六年級生幾乎都看過，影響甚遠，她認為金馬獎或金鐘獎都該給這位國寶級導演頒發貢獻獎。

谷音昨在美國洛杉磯得知劉立立去世，泣不成聲，她和劉合作過《在水一方》、《煙雨濛濛》，並以《庭院深深》首獲金鐘獎最佳女演員獎。她和劉立立認識的晚，卻走得最近，除了拍戲，還常相約喝咖啡、洗三溫暖、聊心事，「我對她好心疼，第一次去看她的時候，她情緒激動，管子一直冒出口水，「這些年我比較少去探望她，因為我不敢去，我怕我走不出來。」

李天柱憂董家生計

李天柱曾演出《幾度夕陽紅》等4部，與劉立立有深厚交情，和劉立立都是虔誠基督徒的他表示，已為劉立立祈禱，祝福她得到安息。李說，幾年前他拍《後宮甄嬛傳》時，擔心劉立立病倒後，董家的生活會有問題，找過劉雪華、製作人何琇瓊、導演沈怡討論是否要一起拍部戲義演，成立基金會幫助他們，可惜不了了之。

徐乃麟當年演出《海鷗飛處彩雲飛》、《婉君》等多部瓊瑤戲，3年前劉立立的老公董今狐過世時，徐乃麟還為其主持告別式。他聽到劉立立病逝消息心情複雜。他說，劉立立人很好、個性大剌剌，是個非常有深度涵養的導演，當年劉對他非常好，「我當時要軋戲、主持，她都會先幫我趕戲，對我很照顧」，因為這分情，董今狐導演過世時，他義不容辭幫忙主持告別式。

(中國時報)