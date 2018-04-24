明道回味吻陳喬恩 如嘗奶油

明道（右）與張少懷戲裡戲外默契十足，想要組搞笑二人組。（蘇蔓攝）

友善列印
中國時報
報導
　明道（左）、陳喬恩（右） 　

明道為電影《市長夫人的秘密》回台，跟張少懷一起進行宣傳。這部片是他與陳喬恩，繼偶像劇《王子變青蛙》13年後再度同台的作品，可惜的是他沒能與昔日戀人重燃愛火，必須看著張少懷跟陳喬恩在片場親一整天，會不會吃味？他故作生氣對張說：「你都不知道我犧牲有多大，在現場容忍種種不愉快…」又自虧彷彿與張「間接接吻」。

他回憶當年與陳喬恩拍吻戲感覺，比喻：「就像紅葉蛋糕的奶油，膨而不膩。」張少懷則認為陳喬恩的吻像「順成蛋糕的台式馬卡龍，奶油口味的。」明道與陳喬恩是多年老友，透露這次拍片遇到時兩人「在後台很激烈」，對於陳喬恩酒駕事件，他淡淡說：「她那個事情，沒有什麼好特別說，恩肚子餓吧…」

孝順的明道這次回台，沒時間回鄉下探望媽媽，去年車禍的媽媽前天晚上打電話給他，告訴他車禍傷口癒合狀況。

拉柯佳嬿擋箭

他去年被拍到與前女團「KISS」成員王婷萱互動親密，現在常不在台灣，女生有沒幫忙照顧媽媽？他聞言裝傻：「什麼？沒聽到！」坦言媽媽當然會關心他感情生活，「但希望是希望，不會說因為誰關心就怎樣。」至於目前有無欣賞對象？他馬上拉同片演員柯佳嬿當擋箭牌：「她要結婚了也是可以欣賞，知道她拿過金鐘影后！」電影5月11日在台上映。

(中國時報)

徐譽庭被林青霞誇讚臉紅紅 80歲摩根費里曼 被爆爺孫不倫

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。