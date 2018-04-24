明道回味吻陳喬恩 如嘗奶油

2018年04月24日 04:11 中國時報 潘鈺楨 報導

明道（左）、陳喬恩（右）

明道為電影《市長夫人的秘密》回台，跟張少懷一起進行宣傳。這部片是他與陳喬恩，繼偶像劇《王子變青蛙》13年後再度同台的作品，可惜的是他沒能與昔日戀人重燃愛火，必須看著張少懷跟陳喬恩在片場親一整天，會不會吃味？他故作生氣對張說：「你都不知道我犧牲有多大，在現場容忍種種不愉快…」又自虧彷彿與張「間接接吻」。

他回憶當年與陳喬恩拍吻戲感覺，比喻：「就像紅葉蛋糕的奶油，膨而不膩。」張少懷則認為陳喬恩的吻像「順成蛋糕的台式馬卡龍，奶油口味的。」明道與陳喬恩是多年老友，透露這次拍片遇到時兩人「在後台很激烈」，對於陳喬恩酒駕事件，他淡淡說：「她那個事情，沒有什麼好特別說，恩肚子餓吧…」

孝順的明道這次回台，沒時間回鄉下探望媽媽，去年車禍的媽媽前天晚上打電話給他，告訴他車禍傷口癒合狀況。

拉柯佳嬿擋箭

他去年被拍到與前女團「KISS」成員王婷萱互動親密，現在常不在台灣，女生有沒幫忙照顧媽媽？他聞言裝傻：「什麼？沒聽到！」坦言媽媽當然會關心他感情生活，「但希望是希望，不會說因為誰關心就怎樣。」至於目前有無欣賞對象？他馬上拉同片演員柯佳嬿當擋箭牌：「她要結婚了也是可以欣賞，知道她拿過金鐘影后！」電影5月11日在台上映。

(中國時報)